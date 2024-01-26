Французские фермеры также вышли на масштабные протесты по всей стране: что требуют (фото)

В пятницу, 26 января, во Франции фермеры заблокировали одну из основных автомагистралей страны.

Во Франции протестующие фермеры заблокировали одну из главных автомагистралей Франции, соединяющую Париж с северным городом Лилль, странами Бенилюкса и Великобританией, вызвав километровые пробки на дорогах.

Об этом сообщило агентство Reuters.

Местные фермеры призвали к перекрытию дорог в Париже и его окрестностях, чтобы усилить давление на правительство. Они обвиняют правительство в том, что оно не делает достаточно, чтобы помочь им справиться с низкими ценами на продукты питания и чрезмерным регулированием.

В настоящее время общенациональное движение протеста повлекло за собой первые серьезные перебои в движении транспорта вокруг французской столицы. Ожидается, что колонны тракторов парализуют движение вокруг столицы во второй половине дня, перед тем, как премьер-министр Габриэль Атталь обратится к фермерам с речью.

Правительство заявило, что объявит о немедленных мерах, направленных на сдерживание возмущения фермеров. В то же время парижский региональный филиал профсоюза FNSEA планирует установить 11 блокпостов на основных пригородных магистралях вокруг Парижа.

По данным онлайн-сервиса министерства транспорта Bison Fute, блокпост на автомагистрали A1 к северу от Парижа привел к образованию утром пробок длиной около 4 км.

Французские СМИ сообщили, что фермеры также установили первые блокпосты на транспортных магистралях в департаменте Эссон к югу от Парижа ранним утром.

Протесты фермеров во Франции / Фото: Associated Press

Протесты фермеров во Франции / Фото: Associated Press

Протесты фермеров во Франции / Фото: Associated Press

Протесты фермеров во Франции / Фото: Associated Press

Протесты фермеров во Франции / Фото: Associated Press

Напомним, в Польше 24 января также начались протесты фермеров, требующих оградить их бизнес от импорта из Украины. По меньшей мере, 150 городов и сел вышли на антиукраинский митинг. Акции с тракторами и другой техникой на дорогах запланированы более чем в 150 населенных пунктах по всей территории Польши.

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