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Французские подлодки с баллистическими ракетами впервые за 30 лет вывели в море — СМИ

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Французские подлодки с баллистическими ракетами впервые за 30 лет вывели в море — СМИ

Le Vigilant — одна из четырех подлодок Францих с баллистическими ракетами / Associated Press

Выход в море этих лодок СМИ объясняют обострением ситуации в Европе из-за вторжения России в Украину.

На патрулирование побережья Франции вышли три из четырех подлодок с баллистическими ракетами. Это произошло впервые за последние 30 лет, пишет французское издание The War Zone.

Газета The Telegramme сообщила, что две подлодки покинули свою базу на полуострове Иль-Лонге и присоединились к третьему судну класса Triomphant, который патрулировал воды Атлантики. Выход в море этих лодок СМИ объясняют обострением ситуации в Европе из-за вторжения России в Украину.

Стоит отметить, что ВМС Франции пока что не подтвердили и не опровергли эту информацию.

Известно, что подлодки Le Triomphant, Le Téméraire, Le Vigilant и Le Terrible поступили на вооружение Франции в период с 1997 по 2010 год, и они могут нести по 16 новых баллистических ракет M51. Дальность полета этих ракет – более 6 тысяч миль.

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