Французские военные показали подготовку украинских пилотов на Mirage 2000-5

Французская армия продемонстрировала видео обучение украинских пилотов на новых Mirage 2000-5, предоставленных Украине.

Об этом говорится в сообщении французской армии в соцсети Х.

"Миссия выполнена! Еще один шаг в поддержке Вооруженных сил Украины благодаря подготовке персонала на Mirage 2000-5 силами французской армии. Конкретная иллюстрация решимости Франции поддерживать Министерство обороны Украины во всех сферах", — говорится в сообщении.

Франция опубликовала видео тренировок украинских пилотов на Mirage 2000-5.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина получила первые французские истребители Mirage 2000 и F-16 от Нидерландов.

Истребители Mirage 2000 разрабатывались в начале 90-х годов с целью обновления бортовых систем самолета. Снабжение серийных машин началось в 1997 году.

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