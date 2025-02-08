Французские военные показали подготовку украинских пилотов на Mirage 2000-5

Украинские пилоты успешно проходят тренировки на новых французских самолетах.
Французская армия продемонстрировала видео обучение украинских пилотов на новых Mirage 2000-5, предоставленных Украине.
Об этом говорится в сообщении французской армии в соцсети Х.
"Миссия выполнена! Еще один шаг в поддержке Вооруженных сил Украины благодаря подготовке персонала на Mirage 2000-5 силами французской армии. Конкретная иллюстрация решимости Франции поддерживать Министерство обороны Украины во всех сферах", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что Украина получила первые французские истребители Mirage 2000 и F-16 от Нидерландов.
Истребители Mirage 2000 разрабатывались в начале 90-х годов с целью обновления бортовых систем самолета. Снабжение серийных машин началось в 1997 году.
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