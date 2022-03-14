Французский активист захватил "виллу дочери Путина" и готов принять в ней украинских беженцев

Французский активист захватил "виллу дочери Путина" и готов принять в ней украинских беженцев

На вилле восемь спальных мест и три ванных комнаты.

Во французском городе Биаррике в департаменте Атлантические Пиренеи местный активист Пьер Аффнер пробрался на виллу "Альта Мира", которая, якобы, принадлежит предполагаемой дочери президента РФ Владимира Путина — Екатерине Тихоновой.

Об этом сообщает издание The Insider.

По словам активиста, он сменил замки на вилле и заявил, что будет принимать здесь беженцев от режима Путина, в первую очередь — украинцев. В общей сложности на вилле восемь спальных мест и три ванные комнаты.

На причастность к вилле Екатерины Тихоновой указывают найденные здесь активистом документы. Среди них – копия паспорта бывшего мужа Тихоновой и соответственно зятя Путина - Кирилла Шамалова, а также переведенный на французский язык счет оплаты за электричество по месту регистрации в Москве.

По данным агентства Bloomberg, Кирилл Шамалов до недавнего времени был женат на Екатерине Тихоновой, которую называют дочерью Владимира Путина.

Также здесь была обнаружена доверенность от 2009 года, которую выписал российский олигарх Геннадий Тимченко на имя француженки Франсуаз Дюшосаль, которая должна была отвечать за ремонт на вилле.

По информации издания, в реестре недвижимости Франции указано, что вилла с 2007 года принадлежала Геннадию Тимченко, а в 2012 году была передана Шамалову.

Вилла Шамалова – не единственное имение, которое связывают с семьей Путина во Франции. Ранее, после начала войны в Украине, дом бывшей супруги президента России в Англете на юго-западе страны разрисовали граффити с надписями: "F**k" и "F**k Poutine".

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