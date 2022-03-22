Французский автопроизводитель Renault возобновил производство на своем заводе в Москве

Французский автопроизводитель Renault возобновил производство на своем заводе в Москве

Renault (RENA.PA) лишь приостановит некоторые операции на своих автосборочных заводах в России на следующей неделе из-за узких мест в логистике, повлекших за собой дефицит компонентов, сообщили в пятницу его местные подразделения.

Французский автопроизводитель Renault, по информации Reuters, возобновил производство на своем заводе в Москве.

Reuters пишет об этом со ссылкой на пресс-секретаря компании.

В конце февраля Renault приостановил работу на своем автосборочном заводе в Москве, заявив, что это произошло из-за "вынужденного изменения существующих логистических маршрутов".

Решение Renault возобновить производство имеет поддержку французского правительства, являющегося его основным акционером, говорят источники, на которые ссылается Reuters.

Renault имеет контрольный пакет акций автопроизводителя АвтоВАЗ (около 40 тыс. работников).

На московском заводе Renault собирает для России кроссоверы Duster, Arkana и Kaptur и внедорожник Nissan Terrano.

Более 180 компаний выходят из российского рынка.

На 14 марта работать в России или сотрудничать со страной и ее гражданами, поставлять туда свою продукцию и сервисы отказались почти 200 компаний.