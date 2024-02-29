Французский доброволец о заявлении Макрона: "Это война цивилизации с ордой"

Недавно Макрон говорил, что не нужно унижать Россию, нельзя допустить, чтобы она "потеряла лицо". Непонятно, почему он сменил позицию. Да и не факт, что он сам верит в то, что говорит, в реальность отправки военных. К сожалению, вероятнее всего, его слова – политика.

Об этом сказал французский медик-добровольец из Украины Арсен Сабанеев в интервью "УНИАН".

"Отправят своих солдат умирать? Не верю!"

По словам добровольца, Парижу нравится заявлять, что Франция за переговоры, но если слова не работают, нужно действовать.

"Сейчас слышно: "Мы сильная страна! У нас есть ядерное оружие". А три года назад Макрон говорил: "У нас война против ковида", и французам такая "военная риторика" очень нравилась. Я боюсь, что сейчас Макрон хочет показать, какой он решительный и серьезный, повысить популярность (она снижается из-за социальных проблем)…" – уверяет Сабанеев.

Можно вспомнить и другие обещания Франции:

министр обороны говорил, что будут снаряды для Украины: год назад выпускали тысячу снарядов калибра 155 мм в месяц, сейчас три тысячи. Это много? Украина может использовать их за 12 часов;

было много деклараций, но Украина не получила ни французские тяжелые танки Leclerc, ни самолеты Mirage;

дали то, что не используют и не использовали никогда, старые модели, заменившие новые.

"Новой техники, которая помогла бы выиграть войну, не дают. И при этом говорить: "Мы отправим наших солдат умирать…"? Не верю", – констатировал Сабанеев.

Речь шла о том, что французы могут находиться в тылу, не участвуя непосредственно в боевых действиях.

"А разве российская ракета не может ударить по тылу? Что будет с политическим будущим Макрона, если после обстрела погибнет сотня, даже несколько десятков французских солдат?" – говорит он.

Скорее всего, это будет его последний день в должности.

"Да. Конечно, можно предположить, что французских солдат в Украине будет прикрывать французская ПВО. Но у нас нет "лишних" ЗРК. Сейчас их количества может не хватить, чтобы защитить всю территорию Франции. И не хватает очень многого", – заверил медик.

"Французы считали, что воевать больше не с кем"

В 90-х сильно снизили расходы на оборону, высвободившиеся из военного бюджета деньги назвали "дивиденды мира". Долго говорили: "Мы не будем инвестировать в армию, а строить школы". Считалось, что воевать больше не с кем.

"Я не хочу сказать, что французы – плохие солдаты. Например, Французский иностранный легион – лучшие в мире. Они очень хорошо подготовлены, но к войне в Афганистане, Мали и т.д. Они готовились к совсем другой войне, не к той, где нельзя спать в одной казарме и нужно копать окопы", – утверждает Сабанеев.

Война в Украине изменилась даже за последние полгода, отмечает доброволец, и французы (европейцы) не до конца осознают эти изменения. Например, нет понимания, что в такой войне не может быть эвакуации вертолетами, что вообще может не быть возможности эвакуировать раненых несколько часов. Что нужно заново обучать военных эвакуации, потому что "броня" с медиками может наехать на мину, которую атакует FPV дрон.

"Кстати, во Франции нет дронов тактического уровня. Есть птички, которые стоят миллионы, а коптеров за 300 евро практически нет. И, соответственно, нет нужного количества операторов дронов... Понимание их необходимости пришло, но для современной войны нужно в сто раз больше ", – акцентировал анестезиолог.

"Обучение – не война"

Прокомментировал Сабанеев и возможные сложности с коммуникацией между украинскими и французскими военными.

"Мне уже говорили, что с украинскими военными тяжело работать. Французы говорят украинцам: "Мы – профессиональные военные. Мы все знаем. Учим вас". В ответ: "Мы – воюем, вы – нет. Что вы знаете?". С одной стороны, сейчас украинская армия – гражданская, которой дали форму, а французы прошли через очень тяжелые тренировки. Но с другой стороны, обучение – не война", – говорит доброволец.

Он отметил, что мнения во французском обществе по поводу участия в войне очень разные. Проблема в том, что многие французы не понимают, что это не просто локальный конфликт между Россией и Украиной, а война цивилизации с ордой.

"Понимания этого нет, как не было и 80 лет назад. Тогда французы спрашивали себя: "Нужно ли умирать за Гданьск?", сейчас: "Нужно ли умирать за Киев?" Они не понимают, что если падет Украина, будет война в странах Балтии, Польши.

Ранее Зеленский прокомментировал идею Макрона по поводу войск в Украине и сообщил, когда он приедет в Киев.

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