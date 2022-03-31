Французский истребитель перехватил угнанный в Италии частный самолет, которым управлял странный пилот

Угонщик самолета был в одних носках.

В среду, 30 марта, французские ВВС перехватили легкий самолет, который незаконно проник в воздушное пространство страны и пролетел через несколько запретных для полетов зон. Пилота вынудили приземлиться в местном аэропорту.

Об этом сообщают на сайте радиостанции Europe 1.

Французский истребитель Mirage 2000 вылетел в среду, 30 марта, около 10:40 по центральноевропейскому времени, чтобы перехватить самолет, который в тот день был угнан в Италии. Пилот угнанного самолета совершил полет над военно-морской базой Тулон, из-за чего местные власти закрыли воздушное пространство над городом Ницца примерно на тридцать минут.

Кроме французского истребителя, небольшой самолет искал полицейский вертолет Eurocopter Fennec. Наконец они обнаружили угнанную машину и заставили пилота приземлиться в аэропорту Экс-ан-Прованс, где мужчина впоследствии был арестован.

Пилот не имел удостоверения личности, но заявил, что родился 19 сентября 1988 года в Словакии. Обуви на нем не было, угонщик самолета летел в одних носках. После приземления он передал полиции письмо, написанное на английском языке. В настоящее время он находится под стражей.

Напомним, что Хорватия срочно усилит систему противовоздушной обороны после падения беспилотника в Загребе. Президент Зоран Миланович поручил выделить на это деньги.

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