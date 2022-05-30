Французский изобретатель испытал свой "флайборд": полет закончился неожиданно (видео)

Испытание нового летательного устройства на основе реактивного ранца завершилось неудачей, пилот упал в озеро с 15-метровой высоты.

Представляя свое новое изобретение, 40-летний француз Фрэнки Сапата, которого местная пресса называет "Летучей мышью", потерпел неудачу. Полет на "флайборде" (доске для летания) закончился падением в водоем, над которым поднялся изобретатель.

Об этом сообщает BBC.

На видео, опубликованном в соцсетях, видно, что Сапата поднимается в воздух с платформы, долго вращается в воздухе на достаточно большой высоте, после чего вроде бы теряет контроль над полетом и падает в озеро.

Crash impressionnant de @frankyzapata aujourd'hui au meeting aérien de #biscarrosse Heureusement il est tombé dans l'eau et devrait s'en salir je l'espère sans trop de soucis. #frankyzapata #biscarrosse #crash pic.twitter.com/SjWbGOp74W — Alex (@Alex170346741) May 28, 2022

Падение с 15-метровой высоты обошлось незначительными травмами. 40-летнего изобретателя доставили в больницу, он поправляется и его жизни ничего не угрожает.

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Правда, некоторые мероприятия, в которым "Летучая мышь" намеревался поучаствовать, теперь состоятся без него.

Несмотря на этот конфуз, Фрэнки Сапата уже вошел в историю, когда в 2019 году пролетел на своем самодельном устройстве над военным парадом во время празднования Дня взятия Бастилии, а также перелетев на "флайборде" через Ла-Манш.

Напомним, в России изобретатель из Санкт-Петербурга придумал танк, стреляющий фекалиями. По его мнению, это поможет решить проблему туалета для военных и сломить дух соперника.

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