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Французский парламент поддержал соглашение о безопасности с Украиной

Французский парламент поддержал соглашение о безопасности с Украиной

Национальная ассамблея поддержала безопасное соглашение с Украиной / Фото: lemonde.fr

Перед голосованием глава правительства Габриэль Атталь выступил перед депутатами.

Депутаты Национальной ассамблеи Франции проголосовали за одобрение доклада премьера Габриэля Атталя относительно заключенного двустороннего соглашения о безопасности с Украиной.

Об этом сообщает издание Le Figaro.

Всего за поддержку соглашения о сотрудничестве безопасности проголосовали 372 депутата нижней палаты французского парламента, против этого выступили 99. Данное голосование является рекомендательным и не имеет обязательной силы.

Перед голосованием глава правительства Габриэль Атталь выступил перед депутатами и призвал поддержать соглашение.

"Голосовать против – значит дать Владимиру Путину все аргументы и сигнал, которого он ждет... Удержаться – значит уклониться от своей ответственности перед историей", – подчеркнул он.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Макрона за важную помощь Украине.

Кроме того, мы ранее информировали, что западные чиновники и эксперты оценили возможность командировки войск в Украину.

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