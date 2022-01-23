Французский путешественник, пересекавший Атлантику на каноэ, был найден мертвым

Тело Жан-Жака было найдено в каюте его лодки у Азорских островов.
75-летний француз Жан-Жак Савин, пытавшийся на каноэ пытался пересечь Атлантический океан, был найден мертвым в своей лодке.
Об этом пишет " Le Monde".
1 января 2022 года мужчина отправился в путешествие из городка Сагреш на юго-западном побережье Португалии. На каноэ, оборудованном двумя каютами, он планировал пересечь Атлантику. Свою затею мужчина называл способом посмеяться над старостью.
Тело Жан-Жака было найдено в каюте его лодки у Азорских островов португальской морской службой безопасности. Обстоятельства смерти пока неизвестны.
В 2019 году Жан-Жак Савин стал известен, пересек Атлантический океан в бочке.
Напомним, что португалец пересек Атлантику на лодке, двигавшейся с помощью воздушных змеев.
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