Французский путешественник, пересекавший Атлантику на каноэ, был найден мертвым

Тело Жан-Жака было найдено в каюте его лодки у Азорских островов.

75-летний француз Жан-Жак Савин, пытавшийся на каноэ пытался пересечь Атлантический океан, был найден мертвым в своей лодке.

Об этом пишет " Le Monde".

1 января 2022 года мужчина отправился в путешествие из городка Сагреш на юго-западном побережье Португалии. На каноэ, оборудованном двумя каютами, он планировал пересечь Атлантику. Свою затею мужчина называл способом посмеяться над старостью.

Тело Жан-Жака было найдено в каюте его лодки у Азорских островов португальской морской службой безопасности. Обстоятельства смерти пока неизвестны.

В 2019 году Жан-Жак Савин стал известен, пересек Атлантический океан в бочке.

Напомним, что португалец пересек Атлантику на лодке, двигавшейся с помощью воздушных змеев.

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