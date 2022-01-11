Французский телеканал попал в скандал, изобразив оккупированный Крым как часть России

Французский телеканал иллюстрировал события 2014 года.

Французский телеканал France Télévisions в сюжете о ситуации на украинско-российских границах "присоединил" оккупированный Крым к Российской Федерации.

Видеоматериал был показан 10 января. В сюжете под названием "Украина: в армейских окопах на границе с Россией" представили карту, на которой полуостров Крым "отнесли" к России, а ОРДЛО обозначили отдельным цветом с подписью "Donbass". Карта иллюстрировала события 2014 года, когда оккупационные власти захватили украинские территории. В видеосюжете видно, что телеканал обозначил Крым тем же цветом, что и территорию РФ – розовым. А временно оккупированные территории Луганской и Донецкой областей (ОРДЛО) зарисовал другим цветом – желтым – и подписал "Donbass".

На этот инцидент отреагировали в посольстве Украины во Франции. Там сообщили, что телеканал назвал это "технической ошибкой" и извинился за изображение "российского" Крыма.

"От имени Посольства общались с редакцией. Получила извинения, объяснения и заверения, что такая ситуация не повторится: графический подрядчик допустил техническую ошибку (отсутствует штриховка аннексированного Крыма и указание непризнания аннексии международным сообществом), но это никоим образом не отражает позицию телеканала по отношению к украинскому Крыму ", — цитирует Радио Свобода сообщение сотрудницы дипведомства.

Также читайте Сокровища Назарбаева: почему на фоне жестокого разгона протестов в стране заговорили о миллиардном состоянии клана

Отметим, это не первые случаи, когда временно неподконтрольный украинскому правительству Крым показывают как часть Российской Федерации. Так, американская компания Apple из-за изображения полуострова "российским" попадала в скандал несколько раз:

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.