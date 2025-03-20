Министр выразил возмущение этим решением и подчеркнул, что Франция продолжит защищать свободу мнения и академическую независимость.

Французскому ученому, ехавшему на конференцию в США, запретили въезд после проверки его личного телефона. Американские пограничники обнаружили в переписке исследователя критические высказывания по поводу политики президента Дональда Трампа.

Как сообщает Le Monde со ссылкой на заявление министра образования и исследований Франции Филиппа Батиста, инцидент произошел 9 марта. Французский ученый, специализирующийся на космических исследованиях, прибыл в США, где во время случайной проверки ему был пересмотрен рабочий компьютер и личный телефон.

По словам Батиста, после этого учёному запретили въезд на территорию США и депортировали. Причиной стала переписка с коллегами, в которой он выражал личное мнение о политике администрации Трампа в области научных исследований.

Министр выразил возмущение этим решением и подчеркнул, что Франция продолжит защищать свободу мысли и академическую независимость:

"Свобода мысли, свободные исследования и академическая свобода – это ценности, которые мы будем продолжать с гордостью отстаивать".

Источники AFP сообщают, что исследователя обвинили в публикации "оскорбительных и конспирологических сообщений, которые выражают ненависть к Трампу и могут быть квалифицированы как терроризм". Его технику конфисковали, а расследованием занялось ФБР. Впрочем, после проверки обвинения сняли и ученого отправили обратно в Европу.

Ранее президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что у агрессорки России "очень ценная земля", с которой Вашингтон "должен иметь дело".