Французы начали повторять российскую тактику с дронами на вертолетах — Defense Express

Французы готовятся соединить вертолеты с FPV-дронами, как раньше делали россияне.

Французские военные начали эксперименты по интеграции операторов беспилотников в экипаже вертолетов, развивая тенденцию, которую ранее заметили в российской армии.

Об этом пишет Defense Express.

По информации издания, в 3-м вертолетном полку армейской авиации успешно провели эксперимент по размещению оператора FPV-дрона на борту военного вертолета.

Французские военные рассматривают это как часть более широкой концепции создания единого разведывательно-ударного комплекса, сочетающего вертолеты и беспилотники разных типов.

Для начала французские военные предполагают, что в такой комплекс можно будет совмещать существующие типы вертолетов и БПЛА с тем, что за счет существующих образцов получить новые возможности на поле боя.

К примеру – включать операторов разведывательных БПЛА в состав экипажей ударных вертолетов Tiger с тем, чтобы обеспечить дополнительную ситуационную осведомленность.

Или другой вариант – сажать операторов беспилотников как дополнительного члена экипажа на транспортно-десантных NH90 и H160M с тем, чтобы уменьшить когнитивную нагрузку на основной состав экипажа.

Ну а в перспективе французские военные видят, что через 10-15 лет у них появятся специализированные типы беспилотников, созданные для применения с вертолетов разных типов.

Ранее подобную тактику отрабатывали российские военные, пытаясь использовать FPV-дроны из вертолетов для противодействия украинским морским дронам Magura V5.

Ранее сообщалось, что Украина может получить от Франции усовершенствованные Mirage 2000-5F ("Мираж" 2000-5Ф), которые, вероятно, станут заменой бомбардировщикам Су-24.

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