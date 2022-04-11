Французы определились с главными кандидатами в президенты: потеряет ли сторонник Украины Макрон пост

Хотя и к нему у украинцев могут быть вопросы.

Французское дежавю — во второй тур президентских выборов, как и 5 лет назад, снова вышли Эмманюэль Макрон и Марин Ле Пен. Действующий президент получил 27 процентов голосов избирателей, а лидер крайне правых — 23. Через две недели французов позовут на участки делать окончательный выбор.

Об этом говорится в ТСН.

Для Украины желательнее была бы победа Эммануэлы Макрона. Несмотря на то, что французскому президенту претензий тоже много. Так, например, тот факт, что он до сих пор регулярно созванивается с Путиным в надежде добиться перемен дипломатией. Пока все эти звонки абсолютно безрезультатны.

Макрон взвешивает каждое слово в сторону Москвы, так например президент раскритиковал Байдена, когда тот назвал Путина мясником. «Я бы таких слов не выбирал», сказал тогда французский президент. Правда, есть и положительные сдвиги: Париж рассматривает возможность отказа от российского газа, от поставок которого зависит на 20%.

По последним опросам, Макрон должен победить Ле Пен во втором туре с результатом в 54% против 46%. Вчера после оглашения результатов первого тура Макрон обратился к французам. «Я вижу место Франции в сильной Европе, где мы формировали бы союзы с другими великими демократиями, чтобы защитить себя. Я не допущу выхода Франции из Европы, потому что нас ждут только союзники в виде популистов и ксенофобов, а это — не наша идентичность», — заявил он.

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Разгромленные социалисты, республиканцы и крайние левые во главе с Жан-Люком Меланшоном все призывали своих избирателей во втором туре голосовать за президента, чтобы не допустить прихода к власти крайне правой Ле Пен с ее радикальными идеями. Как бы там ни было, но 30% французских избирателей вчера отдали свой голос за крайне правого кандидата — Ле Пен, или еще более одиозного Земмура.

Страну однозначно клонит вправо и с этими настроениями Макрон не сможет не считаться в случае своей почти гарантированной победы.

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