Французы в Бордо подожгли мэрию во время пенсионных протестов: видео

Жарко в этот день было и в столице Франции — протестующие поджигали газетные киоски и мусорные баки.

В четверг, 23 марта, во время массовых протестов против повышения пенсионного возраста, охвативших Францию, в городе Бордо неизвестные подожгли здание местной мэрии. Огонь охватил входную дверь в ратушу, пламя потушили пожарные бригады.

О пожаре со ссылкой на видео в социальных сетях сообщает france24.

Жарко в этот день было и в столице Франции — протестующие поджигали газетные киоски и мусорные баки. После того, как официальный марш протеста в Париже завершилась толпа не разошлась, а продолжала агрессивно протестовать. Многочисленные пожары возникли на улицах вокруг Place de l'Opéra и на близлежащих улицах.

Полиция предъявила обвинение ряду протестующих.

Как сообщил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен, в ходе сегодняшних протестов 123 полицейских и жандармов были ранены, а 80 участников беспорядков – арестованы.

Также читайте Спецслужбы России запланировали антиукраинские протесты во Франции и Бельгии – польские СМИ

По данным национального профсоюза "Общая конфедерация труда", к участию в протестах в этот день присоединилось около 3,5 миллиона человек во всей Франции. Власти сообщают, что демонстрантов было чуть больше миллиона, а в Париже митинговало 119 тысяч человек.

Реформа предусматривает повышение пенсионного возраста от 62 до 64 лет, при этом возраст будет повышаться на три месяца ежегодно, и этот процесс продлится до 2030 года. Большинство французов выступают против этого, но президент Эмманюэль Макрон убежден, что этот шаг является важным для улучшения пенсионной системы.

Пенсионная реформа должна была начаться в 2020 году, но была отложена из-за пандемии коронавируса.

Напомним, верхняя палата парламента Франции проголосовала за одобрение пенсионной реформы, хотя сотни тысяч человек уже выходили на акции протеста против этого законопроекта.

Читайте также: