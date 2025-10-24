Президент Макрон и французские военные / © Associated Press

Французская армия готова развернуть силы в рамках гарантий безопасности Украины уже в 2026 году.

Об этом сообщает телеканал BFM TV со ссылкой на заявление начальника штаба французской армии генерала Пьера Шилла во время слушаний перед депутатами комитета по вопросам обороны Национального собрания в четверг, 23 октября.

«Мы будем готовы развернуть силы в рамках гарантий безопасности, если это будет необходимо, на благо Украины», — заверил Пьер Шилл.

Начальник штаба армии неоднократно подчеркивал депутатам парламента преданность Франции своим союзникам.

«2026 год будет ознаменован коалициями», — сказал он.

Пьер Шилл уверяет, что сухопутные силы готовы одновременно управлять «тремя режимами тревоги», включая уровень возможного развертывания в Украине.

Он параллельно упомянул «уровень чрезвычайной ситуации на национальном уровне» с «7000 солдатами, готовыми к выезду, с периодами тревоги от 12 часов до пяти дней, в том числе для суверенных национальных миссий».

Французский телеканал напомнил, что в течение нескольких последних месяцев во Франции «российскую угрозу» воспринимают серьезно.

Напомним, недавно начальник Генерального штаба вооруженных сил Франции, генерал Фабьен Мандон заявил, что его страна должна быть готова к прямому столкновению с Россией в течение трех-четырех лет.