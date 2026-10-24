Франция готовится к новым погромам: 70 тысяч силовиков выведут на улицы

Протесты переросли в массовые беспорядки / © Associated Press

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Французские власти готовятся к масштабным протестам против удорожания жизни: в субботу на улицы страны выведут около 70 тысяч полицейских и жандармов.

Об этом сообщает Associated Press.

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Причиной усиленных мер безопасности стали прошедшие акции, сопровождавшиеся поджогами, погромами и столкновениями с правоохранителями.

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В Париже из-за угрозы беспорядков временно закроют Лувр, музей Орсе, музей Пикассо и выставочный комплекс Гран-Пале.

Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес заявил, что силовикам будут помогать вертолеты, бронетехника и водометы. Спецподразделения будут охранять государственные учреждения, в том числе мэрии, а полиция будет работать по мобильной схеме, чтобы оперативно реагировать на возможные беспорядки.

По словам министра, в соцсетях радикальные левые группы призывают к насилию, вандализму и мародерству. Власти обещают жестко реагировать на такие действия и привлекать виновных к ответственности.

Митинги во Франции не утихают / © Associated Press

К субботним протестам планируют присоединиться студенты, профсоюз CGT и активисты движения «желтых жилетов», которое в 2018-2019 годах стало символом недовольства социальным неравенством во Франции. В отдельных городах, в частности, Лионе, Ницце и Монпелье, часть маршей запретили из соображений безопасности. В то же время, акции ожидаются в Париже, Марселе и других городах.

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Отдельная напряженная ситуация складывается в Орлеане, примерно в 110 км к югу от Парижа. Около 50 организаций, среди которых профсоюзы, левые партии, студенческие и антирасистские объединения призвали провести акцию против ультраправых во время двухдневного съезда националистической антииммиграционной партии Марин Ле Пен.

Съезд проходит накануне президентских выборов следующей весной. По оценкам префекта департамента Луаре, в Орлеан могут приехать от 20 до 30 тысяч протестующих со всей страны. Ле Пен, которую социологические опросы называют одной из фавориток президентской гонки, обвинила левые силы в попытке сорвать мероприятие. В то же время она заявила, что не опасается за безопасность, поскольку правительство признало необходимость мер по безопасному проведению съезда.

Протесты во Франции — что известно

В ночь на 19 октября в Париже продолжались грабежи и мародерства. Число задержанных по стране в результате масштабных протестов достигло более 2 тысяч человек.

В Лиможе на юго-западе Франции неизвестные подожгли историческое здание мэрии, построенное в конце XIX века.

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После масштабных протестных акций в субботу, переросших в беспорядки, поджог и ограбление магазинов, министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес попытался уйти в отставку, признав, что ситуация вышла из-под контроля.

Однако президент Макрон отставку не принял и поручил министру разработать меры по повышению безопасности на улицах французских городов и привлечению к ответственности виновных в беспорядках.

Ходят слухи, что Макрон может ввести временный комендантский час в некоторых регионах страны или даже объявить чрезвычайное положение.

В воскресенье он выступил с телевизионным обращением к нации, призвав к национальному единству и пытаясь заверить французское общество, что виновные в насильственных действиях будут наказаны.

На фоне беспорядков во Франции в ЕС также проверяют возможные дезинформационные кампании. По данным Financial Times, пророссийские аккаунты распространяли видео насилия, однако представитель европейской разведки призвал не преувеличивать их влияние на ход событий.

Между тем, протестная волна охватывает и другие европейские страны.

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