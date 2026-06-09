Франция и Германии свернули проект по созданию истребителей нового поколения: почему и чем это опасно

Истребитель F-16C Fighting Falcon / © Associated Press

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Германия и Франция решили отказаться от проекта по разработке и строительству истребителя нового поколения. Речь идет о программе Future Combat Air System (FCAS), которую запустили в 2017 году.

Об этом сообщает Reuters.

По словам немецких чиновников, проект обсудили канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эмманюэль Макрон на полях саммита ЕС — Западные Балканы в Черногории на прошлой неделе. Лидеры ЕС пришли к выводу, что нет никаких перспектив выхода из «многомесячного тупика между участвующими в этом плане оружейными компаниями».

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Журналисты издания отмечают, что этот проект был «самой амбициозной оборонной программой Европы».

Как пишет Financial Times, решение отказаться от проекта принадлежит немецкому канцлеру. В то же время Мерц предложил, чтобы они вместе с Испанией, также являющейся партнером, продолжали совместную работу над другой частью программы — так называемым боевым облаком. Программа предназначена для подключения самолетов, датчиков, радаров, беспилотников и спутников в режиме реального времени. Облако является одним из столпов программы Future Combat Air System (FCAS) стоимостью 100 миллиардов евро.

Журналисты британского издания предупреждают, что это может нанести «потенциально смертельный удар по крупнейшей оборонной программе Европы», поскольку континент стремится к переоружению против угрозы России.

Позже в Елисейском дворце подтвердили, что разработка совместного истребителя не будет продолжена. Будет ли разрабатываться другая часть программы — неизвестно.

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Какая причина отказа от важного проекта

По информации FT, причиной остановки проекта стали разногласия между французской Dassault Aviation и немецким оборонным подразделением Airbus. Компании столкнулись из-за распределения работ, управления и интеллектуальной собственности.

Берлин обвиняет французскую компанию в нежелании делиться технологиями Airbus. Кроме того, немецкие представители оборонного ведомства стали считать самолеты все менее пригодными для будущих нужд Бундесвера.

Что известно о проекте FCAS

Программа FCAS была запущена Макроном и тогдашним канцлером Германии Ангелой Меркель в 2017 году как флагманский европейский оборонный проект.

Он был направлен на замену французских Rafale и немецких Eurofighter на самолеты следующего поколения, связанные с беспилотниками и спутниками. Новые самолеты должны были появиться к 2040 году. Позже к проекту присоединилась Испания. Общая стоимость проекта оценивалась более чем в 100 миллиардов евро.

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Ранее сообщалось, что страны Североатлантического альянса (НАТО) готовятся представить масштабный пакет военной помощи к июльскому саммиту.

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