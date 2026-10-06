Франция испытала новую ядерную ракету: Макрон сделал жесткое заявление

Франция испытала новую ядерную ракету

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Президент Франции Эмманюэль Макрон во вторник утром лично наблюдал за испытанием новой ядерной межконтинентальной баллистической ракеты. Запуск осуществили с атомной подлодки у побережья департамента Финистер.

Об этом сообщили в Елисейском дворце и Министерстве вооруженных сил страны, пишет Le Parisien.

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Франция успешно испытала новую ядерную ракету

«На борту многоцелевого фрегата Auvergne я был свидетелем первого запуска новой баллистической ракеты M51.3 с атомной подлодки Le Vigilant. Очень мало стран имеют такой опыт», — написал французский лидер в соцсети X.

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Макрон наблюдал за испытаниями на борту фрегата Военно-морских сил Франции. В военном ведомстве уточнили, что боевая часть испытуемого боеприпаса была лишена ядерной полезной нагрузки. Речь идет о третьем поколении стратегической ракеты класса «море-земля» M51, принятом на вооружение год назад.

После пуска снаряд упал в Северной Атлантике, в нескольких сотнях километров от какого-либо побережья.

Визит французского президента к месту проведения учений не анонсировали заранее, а само мероприятие прошло без привлечения прессы.

По данным Минобороны Франции, пуск произошел с борта подлодки Le Vigilant в рамках специальной операции SMERTRIOS. Главной целью маневров была проверка способности подлодки развертывать M51 после технического обслуживания и ремонта.

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Ракету отслеживали в течение всего времени ее полета в строгом соответствии с международными обязательствами Франции.

Эти маневры проходят на фоне стремительного роста напряженности в Европе. Эмманюэль Макрон ранее неоднократно предупреждал о росте российской угрозы и агрессии со стороны Москвы. В сентябре он подчеркнул, что действия РФ «не останутся без ответа».

Кроме этого, Макрон предложил партнерам присоединиться к системе расширенного ядерного сдерживания, сохранив при этом исключительное право принимать решение о применении ядерного оружия за собой. Начало использования этой модификации межконтинентальных ракет на подлодках год назад в Париже назвали эпохальным шагом в модернизации французских сил ядерного сдерживания.

«Этот технический успех является еще одним доказательством надежности наших средств сдерживания, долгосрочная жизнеспособность которых гарантирована. Чтобы быть свободным, нужно вызывать страх. А чтобы вызывать страх, нужно быть сильным», — написал Эмманюэль Макрон.

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Он также напомнил, что в 2017 году инициировал обновление возможностей Франции на десятилетие вперед, чтобы защитить народ страны.

«За 10 лет бюджет наших вооруженных сил удвоится. Наши будущие стратегические подлодки сейчас строятся. В этом году была начата программа создания гиперзвуковых и маневренных стратегических ракет, которыми будет оснащен наш компонент воздушного сдерживания. Наши ядерные сдерживающие средства защищают нас и будут продолжать защищать нас», — финализировал Макрон.

США внезапно начали испытывать ядерное оружие

Напомним, Национальное управление ядерной безопасности США (NNSA) провело эксперимент на полигоне в Неваде для улучшения обнаружения ядерных взрывов малой мощности. Испытания проводились в тоннеле P с использованием химических взрывчаток, радиоактивных трассеров и передовых датчиков. Собранные данные используются для проверки научных моделей и уточнения соответствующих алгоритмов.

Глава NNSA Брэндон Уильямс заявил, что подобные исследования подтверждают технологическое развитие страны и посылают сигнал о том, что при администрации президента Дональда Трампа Соединенные Штаты будут действовать с позиции силы и оставаться непревзойденными в выявлении ядерной деятельности.

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