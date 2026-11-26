Французские военные

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Французские власти оказались под шквалом критики из-за присутствия своих военнослужащих в Украине. Оппозиция обвиняет правительство в том, что тот не сообщил парламенту о военной миссии, которая, по мнению депутатов, может втянуть Францию в войну с Россией.

Об этом сообщает Politico.

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Скандал разразился после того, как французская телерадиокомпания RFI рассказала о миссии Volia. По данным журналистов, французские военные находятся в Украине, где учат украинских бойцов и помогают обслуживать переданную технику. Миссией руководит французский генерал.

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После огласки заместитель министра обороны Франции Алис Руфо вызвали на закрытое заседание Сената 25 ноября, чтобы она объяснила присутствие французских военнослужащих в Украине.

Почему во Франции возник скандал

Главная претензия оппозиции — правительство не проинформировало парламент о развертывании военных.

Согласно статье 35 Конституции Франции, правительство должно сообщать парламенту о решении по военному вмешательству за границей не позднее чем через три дня после его начала. Если операция длится более четырех месяцев, ее продление требует парламентского одобрения.

Однако французское законодательство не содержит однозначного определения военного вмешательства.

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В правительстве настаивают, что миссия в Украине не боевая операция, поэтому требования статьи 35 на нее не распространяются.

Алис Руфо подтвердила наличие в Украине координационной структуры, занимающейся подготовкой военных и техническим обслуживанием оборудования. В то же время она назвала "абсурдными" утверждение о непосредственном участии французских солдат в боевых действиях.

По словам чиновника, поскольку военнослужащие не намерены вступать в бой, министерство не считает эту миссию военным вмешательством в понимании Конституции.

Оппозиция опасается войны с Россией

Такое объяснение не убедило французских депутатов.

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Глава комитета Сената по вопросам обороны Седрик Перрен заявил, что правительство должно по меньшей мере сообщить соответствующие парламентские комитеты о своей деятельности.

"Это свидетельствует о глубоком пренебрежении президента к парламенту", - подчеркнул он.

В комментарии Politico Перрен также подверг критике то, что общественность узнает о подобных операциях со СМИ, после чего Россия использует эту информацию для дискредитации западной поддержки Украины. Он привел пример Великобритании, которая, по его словам, оказывает аналогичную помощь открыто.

Еще более жестко высказался депутат от левой партии «Непокоренная Франция» Бастьен Лашо.

«Если эти солдаты будут вовлечены в бой, Франция окажется в состоянии войны с Россией без голосования в парламенте», — предупредил он.

Лидер этой политической силы Жан-Люк Меланшон ранее заявлял, что Франция ни при каких обстоятельствах не должна становиться участницей войны в Украине. Похожую риторику использовал и российский министр иностранных дел Сергей Лавров, назвавший французскую миссию «прямым участием в конфликте».

Как скандал влияет на политику Франции

Спор разворачивается на фоне подготовки к президентским выборам 2027 года.

И Меланшон, и лидер ультраправых Марин Ле Пен дистанцируются от проукраинской политики действующего правительства. Обоих ранее критиковали за снисходительное отношение к Москве.

Ле Пен, в частности, неоднократно заявляла, что в случае победы на выборах прекратит финансовую помощь Украине, хотя поставки французского вооружения продолжатся.

Между тем профессор права Sciences Po Гийом Тюссо объяснил Politico, что понятие военного вмешательства допускает разные юридические толкования.

По его словам, ни у одного французского суда нет полномочий окончательно разрешить этот спор. Поэтому на практике именно правительство определяет, нужно ли уведомлять парламент о конкретной военной миссии.

Итак, несмотря на острую политическую критику, вопрос о том, подняли ли французские власти Конституцию, остается предметом спора.

Что известно о французской миссии «Волия» в Украине

Напомним, 16 ноября Radio France Internationale сообщило о тайной миссии французских военных «Волия», которая действует в Украине по меньшей мере с лета 2026 года. Французские специалисты занимаются подготовкой украинских военных и ремонтом техники вдали от линии фронта.

На следующий день присутствие военнослужащих подтвердила представительница Вооруженных сил Франции Алиса Руфо. Она подчеркнула, что миссия не является вооруженной интервенцией, поэтому Париж не сообщал о ней парламенте заранее.

В России на это отреагировали угрозы. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал миссию прямым участием в войне, а спикер ведомства Мария Захарова заявила, что Москва будет считать французских военных законными целями.

В то же время, Великобритания и Франция готовятся к возможному развертыванию в Украине европейских стабилизационных сил после прекращения боевых действий. По данным The Guardian, военные будут иметь право открывать ответный огонь на российские атаки, однако окончательного решения об их отправлении пока нет.

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