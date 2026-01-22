Франция перехватила российский танкер в Средиземном море: что известно

Макрон сообщил о задержании нефтяного танкера

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о задержании нефтяного танкера, следовавшего из России и подпадающего под международные санкции.

Об этом Макрон сообщил в социальной сети X.

По его словам, утром французские Военно-Морские силы поднялись на борт судна в открытом море в Средиземном море. Танкер подозревается в плавании под чужим флагом и принадлежит так называемому "теневому флоту". Операция прошла при поддержке нескольких стран-союзников и была проведена в строгом соответствии с Конвенцией Организации Объединенных Наций по морскому праву.

Макрон отметил, что после задержания судна начато судебное расследование, а сам танкер был перенаправлен.

"Мы не потерпим никаких нарушений и решительно настроены обеспечивать соблюдение международного права и эффективное исполнение санкций", - подчеркнул президент Франции.

Он также подчеркнул, что деятельность российского "теневого флота" способствует финансированию войны агрессии против Украины, поэтому Франция и в дальнейшем будет принимать меры по противодействию таким схемам.

Напомним, ранее США задержали танкер в Карибском бассейне. Пентагон заявил, что ужесточает контроль над подсанкционной нефтью.