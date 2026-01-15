ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
64
Время на прочтение
1 мин

Франция присоединится к учениям Дании в Гренландии — Макрон

Первые подразделения отправились на место проведения учений.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Президент Франции Эммануэль Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон / © Associated Press

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил об участии французских войск в совместных учениях, которые организует Дания в Гренландии.

Об этом он сообщил в соцсети Х.

«По просьбе Дании я решил, что Франция примет участие в совместных учениях, организованных Данией в Гренландии, операции „Арктическая выносливость“», — отметил Макрон.

По словам французского лидера, первые подразделения уже отправились на место проведения учений, а за ними прибудут и остальные силы.

Ранее сообщалось, что Германия уже в ближайшие дни может начать опрокидывание военных в Гренландию для усиления обороны острова на фоне посягательств президента США Дональда Трампа.

Мы ранее информировали, что министр обороны Дании заявил о расширении военного присутствия в Гренландии.

Дата публикации
Количество просмотров
64
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie