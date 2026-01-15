- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 64
- Время на прочтение
- 1 мин
Франция присоединится к учениям Дании в Гренландии — Макрон
Первые подразделения отправились на место проведения учений.
Президент Франции Эммануэль Макрон объявил об участии французских войск в совместных учениях, которые организует Дания в Гренландии.
Об этом он сообщил в соцсети Х.
«По просьбе Дании я решил, что Франция примет участие в совместных учениях, организованных Данией в Гренландии, операции „Арктическая выносливость“», — отметил Макрон.
По словам французского лидера, первые подразделения уже отправились на место проведения учений, а за ними прибудут и остальные силы.
Ранее сообщалось, что Германия уже в ближайшие дни может начать опрокидывание военных в Гренландию для усиления обороны острова на фоне посягательств президента США Дональда Трампа.
Мы ранее информировали, что министр обороны Дании заявил о расширении военного присутствия в Гренландии.