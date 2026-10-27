Франция расширяет ядерный «зонтик» над Европой и засекречивает данные о боеголовках

Флаг Франции / © pixabay.com

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На фоне ядерных угроз России Франция усиливает свой ядерный потенциал, планирует увеличить производство боеголовок и прекратить обнародование данных о размерах своего арсенала.

Об этом сообщает The Wall Street Journal .

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Франция — единственная страна Европейского Союза, обладающая собственным ядерным арсеналом. В настоящее время он насчитывает около 290 боеголовок. В то же время, Париж планирует впервые за несколько десятилетий увеличить их производство и больше не раскрывать численность своих ядерных запасов.

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Французская инициатива предполагает углубление оборонного сотрудничества с десятью европейскими государствами. К ней присоединились Великобритания, Германия, Польша, Нидерланды, Бельгия, Греция, Финляндия, Норвегия, Швеция и Дания.

Для сравнения, американское ядерное оружие уже размещено на территории пяти европейских стран, включая Турцию.

План Франции предусматривает несколько ключевых направлений:

развертывание французских истребителей Rafale, способных нести ядерное вооружение в разных частях Европы;

развитие соответствующей военной инфраструктуры и систем связи;

усовершенствование механизмов раннего предупреждения об угрозах;

расширение обмена разведывательной информацией между партнерами.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал новую концепцию передовым сдерживанием. Она должна расширить возможности Парижа по защите европейских союзников в случае обострения ситуации безопасности.

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Советник французского президента по стратегическим вопросам Ксавье Шатель заявил, что данная инициатива создает дополнительные возможности для размещения ядерных сил в случае ядерной эскалации.

По мнению экспертов, подобная модель может создать для России дополнительные стратегические вызовы, дополняя действующую систему ядерного сдерживания НАТО.

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде также подчеркнул, что французский стратегический потенциал дополняет уже существующие американские ядерные гарантии.

Важную роль во французской сдерживающей системе играют крылатые ракеты ASMP-A, которыми оснащают истребители Rafale. Они предназначены для применения ядерных боезарядов и являются составной частью воздушного компонента французских ядерных сил.

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Несмотря на расширение военного сотрудничества, остается открытым вопрос, убедит ли новая стратегия Москву в готовности Парижа рисковать своей безопасностью ради защиты партнеров.

Эксперт из России и ядерных вопросов парижского университета Sciences Po Николь Граевский отметила, что реакция Кремля на такие гарантии остается неопределенной.

«Неясно, убедит ли это россиян в том, что французы рискнут подвергнуть Париж ответному удару, например, через Варшаву. Но россияне, безусловно, обращают на это внимание», – сказала она.

Таким образом Париж стремится усилить роль Франции в европейской системе безопасности и создать дополнительные факторы сдерживания России. В то же время, эффективность новой модели будет зависеть от того, насколько убедительными для потенциального противника будут обязательства Франции перед ее союзниками.

Ранее сообщалось, что Польша стремится к тому, чтобы разместить в стране ядерное оружие Франции и Соединенных Штатов Америки .

Мы ранее информировали, что в Кремле истерически отреагировали на испытательный запуск французской баллистической ракеты М51.3, способной нести ядерный заряд, назвав его "громким и четким" посланием .

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