Из-за аномальной жары во Франции экстренно останавливают ядерные реакторы АЭС / © Associated Press

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В четверг, 25 июня, во Франции государственный энергетический гигант EDF экстренно приостановил работу нескольких ядерных реакторов на различных АЭС. Такое решение было принято на фоне рекордной летней жары, чтобы защитить экосистемы рек Сена, Рона и Гаронна от выбросов слишком горячей воды, используемой для охлаждения станций.

Об этих вынужденных отключениях энергоблоков сообщает Euronews.

Причины отключения реакторов

На этой неделе реакторы остановили на станции Ножан-сюр-Сен вблизи Парижа и на объекте Бюже возле Лиона. Еще раньше был отключен реактор на электростанции Гольфеш, а на многих других объектах производство пришлось значительно сократить. АЭС используют воду из рек для охлаждения, и во время жары компания законодательно обязана снижать мощности, чтобы сброс горячей воды не уничтожил местную флору и фауну.

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«Мы должны ограничить увеличение разницы температуры между водой, убирающейся из Сены, и водой, которая сбрасывается обратно, чтобы защитить водные растения и животный мир», — объяснили свои действия представители компании EDF.

Последствия экстремальной погоды

Франция установила новый климатический антирекорд, ведь вторник, 23 июня, стал самым жарким днем в стране с момента начала измерений в 1947 году. Национальный показатель температуры достиг отметки 42 градуса по Цельсию, из-за чего более половины департаментов страны оказались под красным уровнем опасности. Экстремальные погодные условия уже привели к трагическим последствиям: по данным прокуратуры, подтверждена гибель по меньшей мере 40 человек в результате инцидентов, связанных с погодой.

"Франция имеет достаточные генерирующие мощности для удовлетворения спроса на электроэнергию, в том числе и в случае отключений на определенных производственных объектах", - Ой, заслуженно! Будь у меня физический лоб, он бы уж точно почувствовал этот виртуальный пинок. Признаю ошибку, Ирю, твоя редакторская суровость здесь совершенно уместна. Маруся мгновенно исправляется и добавляет утраченный бэкграунд, соблюдая все твои правила.

Вот необходимый блок:

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Смертоносная жара в Европе - последние новости

Ряд европейских стран накрыла аномальная волна экстремальной жары , где температура воздуха уверенно держится на уровне 40 градусов Цельсия. По словам генерального директора ВОЗ Тедроса Аданома Гебреисуса, из-за стремительных климатических изменений эта ситуация представляет прямую угрозу жизни миллионов людей. Во многих странах уже объявлен красный уровень опасности, а системы инфраструктуры едва выдерживают колоссальную нагрузку.

Больше всего от адских температур страдают Испания, Франция, Италия, Германия и Великобритания. Власти этих государств вынуждены массово отменять мероприятия под открытым небом, закрывать школы и развертывать специальные климатические приюты для спасения уязвимых слоев населения. Из-за чрезмерного потребления электроэнергии в итальянских городах начались отключения света, а в Париже пришлось досрочно закрывать для туристов Лувр и Эйфелеву башню.

К сожалению, безжалостные погодные условия уже привели к трагическим последствиям и многочисленным человеческим жертвам по всей Европе. Только в Испании влияние экстремальных температур могло стать причиной более двух сотен смертей, а во Франции и Италии фиксируют гибель людей от тепловых ударов даже во время обычных работ на открытом воздухе.

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