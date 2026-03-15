Франция столкнулась с дефицитом важных ракет из-за войны в Иране - что известно

Rafale / © defence-ua.com

В небе над Объединенными Арабскими Эмиратами французские истребители Rafale принимают участие в перехвате ракет и беспилотников, запускаемых Ираном.

Об этом сообщает издание La Tribune.

Атаки направлены как на территорию ОАЭ, так и на американские объекты, расположенные в эмирате. Франция оказывает помощь союзнику в соответствии с оборонными соглашениями между Парижем и Абу-Даби.

За последние две недели французские пилоты перехватили десятки иранских дронов Shahed, используя ракеты класса «воздух-воздух» MICA.

"Мы мобилизовали ряд самолетов Rafale, а также бортовые системы ПВО и радиолокационные комплексы для помощи нашим партнерам в Персидском заливе, пострадавшим от иранских атак", - сообщили дипломатические источники.

Запасы ракет быстро сокращаются

Несмотря на успешную работу французской авиации ситуация обнаружила серьезную проблему — запасы ракет MICA быстро истощаются.

Интенсивные перехваты во время иранских атак значительно сократили резервы этих боеприпасов, даже несмотря на программу так называемой «военной экономики», которую ввел президент Франции Эммануэль Макрон более трех лет назад.

Ракеты MICA производит компания MBDA на предприятии в Селле-Сен-Дене. Это совместное предприятие, принадлежащее компаниям Airbus, BAE Systems и Leonardo.

Напряжение во французском оборонном секторе

Ситуация вызвала серьезную обеспокоенность в Министерстве вооруженных сил Франции.

По данным источников, возникла напряженность между Объединенным комитетом начальников штабов, Генеральной дирекцией вооружений и MBDA, которая задерживает поставки дополнительных ракет почти на два года.

Из-за обострения ситуации французский премьер Себастьен Лекорню провел во вторник кризисное совещание в Матиньоне.

На встрече были обсуждены возможные долгосрочные решения, которые должны усилить боеспособность французской армии и ускорить производство необходимых боеприпасов.

Напомним, война с Ираном может оставить Украину без оружия США. Особенно без ракет и систем противовоздушной обороны. Есть опасения, что американские ресурсы и запасы оружия могут быть переориентированы на Ближний Восток.

