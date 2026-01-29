Франция упразднила обязательный секс в браке: подробности нового решения парламента

Париж / © Credits

Во Франции официально отказываются от концепции так называемого супружеского долга в браке.

Об этом сообщает агентство EAD.

В среду, 28 января, Национальное собрание Франции, нижняя палата парламента, единогласно поддержало четко закрепляющий законопроект: совместное проживание не создает для супругов никаких обязательств по сексуальным отношениям. Документ приняли 106 голосами "за" и без "против". Далее его должен рассмотреть Сенат.

Несмотря на то, что во французском законодательстве раньше прямо не упоминался "супружеский долг", Гражданский кодекс содержал норму о необходимости "общей семейной жизни". В судебной практике это иногда трактовали как обязанность супругов делить интимную жизнь.

Так, в 2019 году Апелляционный суд Версаля принял сторону мужа, который требовал развода по вине жены из-за ее отказа от интимных отношений. Это решение подтвердил и Кассационный суд. В то же время женщина обратилась в Европейский суд по правам человека, который в январе 2025 года признал ее правоту, отметив, что такие подходы устарели и не отвечают современным представлениям о правах человека и браке.

После голосования одна из авторов законопроекта, депутат от Партии зеленых Мари-Шарлотта Гарен, заявила, что документ должен стать шагом к преодолению принуждения в браке.

"Я хочу выразить соболезнования всем женщинам, которых принуждали к этому, пострадавшим от изнасилования в браке. Мы надеемся, что этот текст станет отправной точкой, чтобы с этим действительно было покончено", - сказала она.

В случае окончательного принятия, закон устранит юридическую неопределенность и закрепит принцип добровольности интимных отношений в браке на уровне законодательства.

