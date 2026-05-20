Франция увеличивает на 36 миллиардов свой оборонный бюджет: на какое вооружение сделает ставку

Франция планирует существенно нарастить расходы на оборону на фоне роста угроз безопасности в Европе и мире. Париж добавит еще 36 миллиардов евро в военный бюджет к 2030 году, из-за чего общий объем финансирования оборонной сферы составит около 449 миллиардов евро.

Особый акцент французские власти делают на пополнении запасов боеприпасов и современного вооружения. В частности, Франция планирует увеличить запасы беспилотников на 400%, а крылатых ракет SCALP – на 85%.

Среди ключевых направлений — усиление систем противовоздушной обороны и расширение ядерного потенциала страны, включая увеличение количества ядерных боеголовок.

Ожидается, что уже к 2030 году ежегодные расходы Франции на оборону составят 76,3 миллиарда евро. Это почти вдвое больше, чем страна тратила в 2017 году.

На фоне полномасштабной войны России против Украины, страны Европы все активнее пересматривают свои оборонные стратегии и увеличивают военные бюджеты.

