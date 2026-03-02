ТСН в социальных сетях

Франция увеличивает ядерный арсенал, все данные засекретят — Макрон

Франция, в отличие от других стран Европы, владеет независимым от США в техническом плане ядерным арсеналом. Благодаря этому Париж стал центром европейских дискуссий о собственной ядерной обороне.

Эмманюэль Макрон

Эмманюэль Макрон / © Associated Press

Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о расширении ядерного арсенала страны.

Об этом он заявил во время речи на острове Лонг, сообщает Le Figaro.

По словам Макрона, его приоритет — это сохранить разрушительную силу сдерживания в меняющемся и опасном мире.

«Именно поэтому я приказал увеличить количество ядерных боеголовок в нашем арсенале», — заявил он.

Президент уточнил, что теперь цифровые данные о французском ядерном арсенале больше не будут обнародоваться.

«Чтобы покончить с любыми спекуляциями, мы больше не будем сообщать о цифрах нашего арсенала, в отличие от прошлого», — добавил Макрон.

Напомним, Великобритания готовит масштабное обновление оборонной стратегии. Правительство не исключает нападения на территорию страны. В частности, Великобритания покупает эскадрилью американских истребителей F-35A, способных нести тактические ядерные бомбы американского производства. Это позволит стране впервые с конца 90-х годов иметь возможность запустить ядерное оружие из воздуха.

Новая оборонная стратегия базируется на трех принципах: обеспечении боевой готовности, укреплении роли Великобритании в НАТО и внедрении инноваций «с темпом военного времени».

