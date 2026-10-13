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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Франция задержала танкер, связанный с Россией: Макрон объявил об операции в Индийском океане

По данным украинской разведки, судно связано с российской подсанкционной компанией «Совкомфлот» и перевозит сырую нефть.

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Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Нефтяной танкер

Нефтяной танкер / © скриншот с видео

Военно-морские силы Франции задержали в Индийском океане нефтяной танкер DF Peak, подозреваемый в использовании фальшивого флага и незаконной перевозке горючего.

Об этом сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон в соцсети X.

По словам французского лидера, танкер перехватили утром более чем в 450 морских милях к югу от острова Реюньон.

Франция решительно настроена бороться с теневым флотом во всем мире. Сегодня утром более чем в 450 морских милях к югу от острова Реюньон Военно-морские силы Франции задержали нефтяной танкер DF Peak, подозреваемый в плавании под фальшивым флагом и причастности к незаконной транспортировке горючего», — заявил Макрон.

Он отметил, что операцию провели в соответствии с нормами международного морского права.

«Эта акция свидетельствует о нашей решимости обеспечивать соблюдение закона и бороться со всеми видами незаконного трафика, где бы они ни происходили», — подчеркнул президент Франции.

Что известно о танкере DF Peak

Согласно информации портала War&Sanctions Главного управления разведки Министерства обороны Украины, танкер DF Peak аффилирован с находящейся под санкциями российской компанией «Совкомфлот». Судно используют для перевозки сырой нефти.

Танкер также находится под санкциями США, Канады, Европейского Союза, Украины, Швейцарии, Японии и Великобритании.

Ранее сообщалось, что в Черном море атаковали нефтяной танкер под греческим управлением после загрузки российской нефти.

Мы ранее информировали, что в Ормузском проливе неизвестный снаряд поразил танкер, после чего на судне вспыхнул пожар, однако члены экипажа остались невредимыми.

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