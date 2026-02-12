Францию накрыл шторм Нильс: около миллиона домов обесточены, есть погибший и пострадавшие

Шторм

На юг Франции обрушился мощный шторм «Нильс», который вызвал масштабные перебои с электроснабжением и человеческие жертвы. Без света остались 850 тысяч домов, один человек погиб, еще несколько — пострадали.

Об этом сообщило BFMTV.

По данным энергетической компании Enedis, по состоянию на утро без электричества оставались около 850 тысяч потребителей. Больше всего отключений зафиксировано в регионах Новая Аквитания (485 тысяч домов) и Окситания (318 тысяч).

Жертвой непогоды стал водитель грузовика в департаменте Ланды — на транспортное средство упала ветка дерева. Отдельно сообщается о серьезно раненном человеке в Кастельсарразене (департамент Тарн и Гаронна): дерево упало на автомобиль во время реагирования на инцидент. Пострадавший является государственным служащим. Еще одному человеку оказали помощь из-за проблем с дыханием.

Самые сильные порывы ветра достигали 162 км/ч в Бискарросе. В Леж-Кап-Ферре зафиксировано 157 км/ч, в Мийо — 132 км/ч. В ряде городов эти показатели стали рекордными для февраля.

Из-за падения деревьев и сложных погодных условий движение на нескольких автомагистралях существенно затруднено. Заблокирована часть трасс A9, A61, A75, на некоторых участках тяжелым грузовикам запрещено передвижение. В департаменте Эро грузовик столкнулся с поваленным деревом — водитель получил легкие травмы.

В департаменте Од введен красный уровень опасности из-за сильного ветра. Там без света остались от 15 до 17 тысяч домохозяйств в около 40 муниципалитетах. Все школы закрыты, общественный транспорт не работает. К ликвидации последствий привлечены более 600 работников Enedis, а также сотни спасателей и правоохранителей.

Красный уровень опасности также объявлен в Савойе — из-за очень высокого риска схода лавин. В регионе частично или полностью закрыты горнолыжные курорты. По словам представителей туристической отрасли, пятый уровень лавинной опасности в последний раз объявляли 17 лет назад.

В Жиронде и Ло-э-Гаронне сохраняется красное предупреждение о наводнениях. В Ла-Реоле эвакуированы около 30 жителей. Уровень воды в Гаронне стремительно растет: в Лангоне менее чем за двое суток он поднялся с 3,8 до 7,06 метра. В Кадийяк-сюр-Гаронна вода уже превысила 6 метров и может достичь показателей масштабных наводнений 2006 и 2018 годов.

Всего в 32 департаментах Франции объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра, ливней, лавин и риска затопления побережья. Синоптики предупреждают о возможном дальнейшем ухудшении ситуации в течение ближайших 24 часов.

Напомним, ранее сильные морозы и снегопады привели к гибели 18 человек в Нью-Йорке. Город пережил один из самых длительных периодов минусовых температур за десятилетие.