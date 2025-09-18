Францию охватили масштабные протесты, есть задержаные: кто и почему вышел на демонстрацию

Флаг Франции

Франция снова охвачена массовыми акциями протеста против бюджетной политики президента Эммануэля Макрона. В отличие от недавних протестов, организованных движением «Заблокируем все», нынешние возглавляют профсоюзы, но приверженцы движения охотно к ним присоединились.

Об этом сообщает газета Le Figaro.

По данным Министерства внутренних дел страны, полиция уже арестовала 94 человека, из них 15 — в Париже. По всей стране зафиксировано не менее 476 мер, а также 20 уличных пожаров.

Причины недовольства

Участниками протестов стали учителя, машинисты поездов, фармацевты и сотрудники больниц. Подростки также присоединились, блокируя школы в знак протеста против будущих сокращений бюджета.

Протесты во Франции / © Le Figaro

Профсоюзы требуют от правительства упразднить финансовые планы, увеличить расходы на общественные услуги, повысить налоги для богатых и отказаться от повышения пенсионного возраста.

Столкновения и пострадавшие в Лионе

Напряженная ситуация наблюдается в Лионе, где по предварительным оценкам профсоюза CGT (Всеобщая конфедерация труда) протестует не менее 20 000 человек. Во время шествия агрессивная группа в черном блокировала движение, а затем открыла огонь по полиции из пиротехнических минометов. Полиция в ответ применила слезоточивый газ.

В результате столкновений пострадали три человека, включая журналиста France TV и одного полицейского. Им всем была оказана медицинская помощь.

Неожиданная акция также прошла перед зданием Министерства экономики и финансов Франции, куда проникли около двадцати работников железнодорожной компании Sud-Rail с Лионского вокзала.

Между тем, как и во время предыдущих демонстраций 10 сентября, существует значительное расхождение в данных о количестве протестующих. Полиция сообщила о 13 000 участниках в Марселе, тогда как представитель профсоюза CGT заявил, что их было 120 000.

Протесты во Франции / © Le Figaro

Чего боятся протестующие

По данным Министерства государственной службы, по состоянию на четверг бастовали почти 11% работников государственного сектора, что значительно превышает показатель предварительных протестов. Больше всего бастующих — в сфере национального образования.

Участники акций выражают обеспокоенность по поводу будущего. В Тулузе во время демонстрации один из представителей профсоюза Рафаэль Крозе заявил: «Мы не знаем, что нас ждет в 2026 году; может быть и похуже».

Массовые протесты, объединившие госслужащих, студентов и работников разных сфер, продолжаются.

Напомним, во Франции правительство премьер-министра Франсуа Байру подало в отставку после того, как не смогло получить вотум доверия в парламенте. Это стало первым схожим случаем в истории Пятой республики.

Франсуа Байру стал уже четвертым премьер-министром, назначенным Макроном, покинувшим свой пост за последние 15 месяцев. В ответ на политический кризис оппозиционные партии призвали президента уйти в отставку.

Макрон назначил новым премьер-министром Себастьяна Лекорню. Это решение было объявлено Елисейским дворцом через несколько часов после того, как предыдущий глава правительства Франсуа Байру подал в отставку.