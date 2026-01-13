Французские дипломаты покидают Иран: Швеция и США призвали своих граждан немедленно покинуть страну

Флаг Ирана / © Reuters

Франция вывезла из Ирана персонал своего посольства из-за резкого обострения ситуации безопасности, массовых протестов и силовых действий со стороны властей. Часть дипломатической миссии остается в Тегеране для помощи гражданам.

Об этом информирует агентство AFP.

По данным источников, французские дипломаты покинули Иран в воскресенье и понедельник, 11–12 января. Точное количество эвакуированных не разглашают, однако обычно в посольстве Франции в Тегеране работает около 30 сотрудников.

В ответ на запрос агентства в Министерстве иностранных дел Франции сообщили, что дипломатическое учреждение провело «реорганизацию миссии, чтобы оно могло выполнять свои обязанности в текущих условиях».

В ведомстве уточнили, что полного сворачивания работы посольства не произошло.

«Посол и критически важная команда остаются на месте, чтобы оказывать помощь оказавшимся в Иране гражданам», — заявили в МИД Франции.

Решение об эвакуации части персонала было принято из-за стремительного роста уровня насилия в стране и ухудшения ситуации безопасности.

На фоне этих событий Государственный департамент США также выступил со срочным предупреждением для находящихся в Иране американцев, призвав их немедленно покинуть страну. В заявлении отмечается, что ситуация становится неконтролируемой, а эвакуацию следует производить самостоятельно, не рассчитывая на помощь Вашингтона.

В свою очередь Министерство иностранных дел Швеции усилило рекомендации по поездкам в Иран и призвало всех своих граждан срочно уехать из страны из-за резкого ухудшения условий безопасности.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки объявили о жестких торговых ограничениях против стран, ведущих бизнес с Ираном.

Мы ранее информировали, что во время протестов, охвативших Иран и продолжающихся уже вторую неделю, погибли более 500 человек, еще более 10 тысяч человек оказались под стражей.