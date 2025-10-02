- Дата публикации
Французский генерал призвал готовиться к войне "с сегодняшнего вечера"
Генерал сообщил о конкретных шагах, которые Франция планирует предпринять для повышения обороноспособности.
Командующий Сухопутными войсками Франции, генерал Пьер Шиль, обнародовал приоритеты на ближайшие годы, отметив необходимость для западных стран быть готовыми к внезапному началу полномасштабного конфликта и быстрому вступлению в боевые действия.
Об этом говорится в статье, опубликованной во французском издании Valeurs actuelles.
Генерал Шиль подчеркнул, что эпоха продолжительного мира завершилась, и армия должна иметь максимальную боеготовность.
«Нужно быть готовым вступить в бой в любое время, даже с сегодняшнего вечера, если это будет необходимо», — заявил генерал Пьер Шиль.
Что касается главного императива для французских вооруженных сил на 2025–2026 годы, то, по мнению генерала, прежде всего речь идет об увеличении финансирования и новых технологиях.
Генерал сообщил о конкретных шагах, которые Франция планирует предпринять для повышения обороноспособности. В следующем году военные ассигнования будут увеличены на 3,3 млрд. евро.
Эти средства будут направлены на усиление подразделений по трем критическим направлениям, которые выявила современная война:
противовоздушная оборона (ПВО);
реактивные системы залпового огня (РСЗО);
беспилотные летательные аппараты (БПЛА)
По словам Шиля, сейчас идет работа по обучению операторов дронов и организации производства беспилотников, в частности с применением современных методов, таких как 3D-печать.
Ответ на маневры РФ
Французская армия также активно интегрируется в военные учения НАТО. В ответ на недавние российско-белорусские учения Запад-2025 французские сухопутные войска примут участие в крупных учениях НАТО Дакийская осень.
Эти маневры состоятся в октябре-ноябре на территории Румынии и Болгарии и станут важным этапом проверки готовности Североатлантического союза к возможным конфликтам на восточном фланге.