Французский генерал призвал готовиться к войне "с сегодняшнего вечера"

Французский генерал призвал готовиться к войне

Командующий Сухопутными войсками Франции, генерал Пьер Шиль, обнародовал приоритеты на ближайшие годы, отметив необходимость для западных стран быть готовыми к внезапному началу полномасштабного конфликта и быстрому вступлению в боевые действия.

Об этом говорится в статье, опубликованной во французском издании Valeurs actuelles.

Генерал Шиль подчеркнул, что эпоха продолжительного мира завершилась, и армия должна иметь максимальную боеготовность.

«Нужно быть готовым вступить в бой в любое время, даже с сегодняшнего вечера, если это будет необходимо», — заявил генерал Пьер Шиль.

Что касается главного императива для французских вооруженных сил на 2025–2026 годы, то, по мнению генерала, прежде всего речь идет об увеличении финансирования и новых технологиях.

Генерал сообщил о конкретных шагах, которые Франция планирует предпринять для повышения обороноспособности. В следующем году военные ассигнования будут увеличены на 3,3 млрд. евро.

Эти средства будут направлены на усиление подразделений по трем критическим направлениям, которые выявила современная война:

противовоздушная оборона (ПВО);

реактивные системы залпового огня (РСЗО);

беспилотные летательные аппараты (БПЛА)

По словам Шиля, сейчас идет работа по обучению операторов дронов и организации производства беспилотников, в частности с применением современных методов, таких как 3D-печать.

Ответ на маневры РФ

Французская армия также активно интегрируется в военные учения НАТО. В ответ на недавние российско-белорусские учения Запад-2025 французские сухопутные войска примут участие в крупных учениях НАТО Дакийская осень.

Эти маневры состоятся в октябре-ноябре на территории Румынии и Болгарии и станут важным этапом проверки готовности Североатлантического союза к возможным конфликтам на восточном фланге.