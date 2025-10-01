Французский спецназ захватил российский танкер: что случилось

Французские военные арестовали танкер «теневого флота» РФ

Французские военнослужащие поднялись на борт нефтяного танкера, входящего в список судов «теневого флота» России и подозреваемого в том, что он являлся стартовой площадкой для таинственных полетов дронов, приведших к закрытию аэропортов в Дании на прошлой неделе.

Об этом пишет The Guardian.

Судно, входившее в теневой флот РФ и обходившее санкции из-за продажи российской нефти, подозревается в том, что в период 22–25 сентября использовалось как платформа для запуска дронов возле Дании.

На опубликованных в СМИ кадрах видны военнослужащие ВМС Франции на палубе танкера, известного как «Боракай», который был одним из четырех судов, связанных с Россией, в морях вблизи Дании на момент запуска беспилотников 22 и 24 сентября.

Танкер следовал из российского нефтяного терминала в Приморске вблизи Санкт-Петербурга, перевозя 750 000 баррелей сырой нефти в Индию, но в воскресенье его перехватило французское военно-морское судно и перенаправило во Францию, пока продолжается расследование.

По словам французских стражей порядка, экипаж не смог обосновать принадлежность судна и отказался сотрудничать.

«Боракай», танкер под флагом Бенина, недавно сменил свое название с «Пушпа». Под этим названием на прошлой неделе его наблюдали, когда он плавал на запад вокруг Дании, и военно-морские эксперты назвали его одним из немногих судов, связанных с Россией, которые могли быть причастны к инцидентам с дронами.

В среду премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен заявила, что Европа столкнулась с «гибридной войной», имея в виду вторжение дронов над Данией и Польшей в сентябре.

«С европейской точки зрения есть только одна страна, которая готова нам угрожать, и это Россия», — добавила она.

Ранее сообщалось, что Дания срочно вызвала на службу резервистов из-за инцидента с российскими дронами.