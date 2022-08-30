ФРГ и Франция предложили альтернативу визовым ограничениям для россиян: Politico узнало детали

Среди стран Евросоюза продолжается дискуссия о возможном введении визовых ограничений для россиян, поддерживающих политику диктатора Путина, начавшего кровавую войну в Украине.

Германия и Франция предлагают не вводить полный запрет на въезд для жителей России. Предлагается замедлить процесс выдачи российских виз и сделать его более дорогим.

Такое письмо Франция и ФРГ направили в Прагу в преддверии встречи министров иностранных дел и обороны стран ЕС, пишет Politico.

"Ограничивая контакты с представителями режима и власти сферами, представляющими жизненно важный интерес для ЕС, мы должны стратегически бороться за "сердца и умы" российского населения — по крайней мере, тех слоев, которые еще не полностью отдалились от Запада", — написали представители Германии и Франции в меморандуме, с которым ознакомилось Politico.

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Берлин и Париж заявили, что "хотят сохранить правовую базу, позволяющую, в частности, студентам, художникам, ученым, профессионалам — независимо от того, подвергаются ли они риску судебного преследования по политическим мотивам — путешествовать в ЕС".

Оба правительства предостерегли "от дальновидных ограничений нашей визовой политики, чтобы не допустить подкормки российского нарратива и вызвать непреднамеренное сплочение вокруг флага и/или отчуждение будущих поколений".

В Париже и Берлине подчеркнули, что ЕС должен "поддерживать и расширить наши санкции против российской политической, военной и экономической элиты", и назвали финансовую и военную поддержку Украины "центральным элементом" военной политики ЕС.

Напомним, глава МИД Литвы выступил с интересной инициативой о пропуске россиян в ЕС.

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