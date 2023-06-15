ФСБ рекомендует колониям прекратить вербовать заключенных в ЧВК "Вагнер"

Это обуславливается тем, что "вагнеровцы" не хотят взаимодействовать с подразделениями вооруженных сил РФ на фронте.

Сотрудники российской ФСБ рекомендуют администрациям колоний прекратить вербовать заключенных в ЧВК "Вагнер", которую контролирует Евгений Пригожин.

Об этом заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов сказал на брифинге в Киеве, сообщает Укринформ.

"Сотрудники ФСБ доказывают администрации устные указания прекратить набор спецконтингента в ряды ЧВК "Вагнер", обусловливая отсутствием взаимодействия этого ЧВК с подразделениями вооруженных сил РФ на фронте", – сказал Громов.

Он заявил, что Кремль по-прежнему пытается восполнить потери на поле боя за счет заключенных. Сообщается, что только из Тюменской, Липецкой и Смоленской областей в мае набрали 460 заключенных. Также набирают на войну заключенных, являющихся иностранными гражданами. При отказе заключенным грозят открытием новых уголовных дел.

Напомним, ранее сообщалось, что владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, ранее предполагавший, что его боевики больше не будут воевать в Украине, анонсировал возвращение на фронт 5 августа.

Кроме того, мы ранее сообщали, что конфликт между Евгением Пригожиным и Министерством обороны РФ вступает в решающую фазу.

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