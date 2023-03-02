ФСБ России заявила, что "выдавила украинских диверсантов" из Брянской области

В спецслужбе также сообщили об артиллерийском ударе по "диверсантам".

Российская ФСБ объявила, что группа якобы "украинских диверсантов" была "выдавлена" из Брянской области в Украину.

Об этом пишут российские средства массовой пропаганды.

В спецслужбе также утверждают, что уже на территории Украины по "диверсантам" был нанесен артиллерийский удар.

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"Во избежание жертв со стороны мирного населения и причинения вреда объектам гражданской инфраструктуры противник выдавлен на территорию Украины, где по ним нанесен массированный артиллерийский удар", – говорится в заявлении ФСБ.

В то же время, там не указали количество так называемых "диверсантов" и не проинформировали о потерях среди них в результате артудара.

Напомним, 2 марта Россия заявила о якобы "атаке украинских диверсантов" в селе Сушаны Брянской области, которые захватили заложников. Пропагандисты писали о группе из 50 вооруженных людей с желтыми повязками, а также о бое, взрывах и подрыве электроподстанции и газовой станции. Впоследствии ответственность за диверсионную вылазку взял на себя "Русский добровольческий корпус" (РДК).

Президент России Владимир Путин назвал события в Брянской области "террористическим актом" и "чьей-то" попыткой лишить страну языка и истории. Он также пригрозил наказанием виновных.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что Украина не имеет никакого отношения к событиям в Брянской области.

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