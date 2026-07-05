Россия раскачивает тему Волынской трагедии / © Polskie Radio

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Российская спецслужба пытается продемонстрировать полезность и завоевать расположение польских правых кругов. С этой целью ведомство вновь опубликовало на своем официальном сайте очередные «сенсационные» архивные материалы, касающиеся польско-украинского этнического конфликта.

Об этом сообщил народный депутат Украины Владимир Вятрович.

Россия выпускает новые провокации по Волынской трагедии

На этот раз пропагандистскую публикацию сопровождает громкое название: «Как украинские чекисты (а что были такие?) ликвидировали палача Волыни — Дмитрия Клячковского».

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Наряду с данными о советской ликвидационной операции против командира УПА-Север, опубликованный текст содержит следующее утверждение:

«Один из наших агентов группы „НУЦ“ 18 июля 1943 г. был очевидцем массового истребления польского населения, проживающего в г. Владимир-Волынский. В документе сообщалось, что „[…] Во время богослужения в костелах бандеровцами были убиты 11 ксендзов и до 2000 поляков на улицах города“».

Однако приведенная спецслужбой РФ информация о масштабах этой якобы акции абсолютно не соответствует действительности и не имеет никакого документального подтверждения в других источниках — ее опровергают как украинские и польские, так и немецкие архивные массивы.

«Впрочем, самое интересное даже не это. На самом деле, это уже вторая попытка запустить именно эту историю в информационное пространство. В первый раз ФСБ пыталась сделать это еще в 2022 году. Тогда „не залетело“. Сейчас же политическая ситуация в Польше изменилась, поэтому чекисты, похоже, решили: „можем повторить“, — пишет народный депутат.

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Россия готовит провокацию к 5 июля

Напомним, российские спецслужбы запланировали на 5 июля очередную информационно-психологическую операцию по расколу отношений между Украиной и Польшей. По данным руководителя ЦПД при СНБО Андрея Коваленко, за проведение атаки лично отвечает директор ФСБ РФ Александр Бортников.

Главным инструментом манипуляций должны стать сфальсифицированные документы по Волынской трагедии периода Второй мировой войны, которые планируется массово распространить в российских государственных медиа для разжигания антиукраинских настроений.

Эта провокация готовится на фоне глубокого кризиса в отношениях между Киевом и Варшавой, который продолжается последние недели. Польские историки и политики рассматривают события на Волыни 1943 отдельно от более широкого исторического контекста.

В частности, требуя от украинцев признания вины, Польша обходит вниманием польско-украинскую войну 1918–1919 годов, предвоенную пацификацию украинцев, а также нападения на украинские села Холмщины и Надсянья в 1941–1944 годах, которые продолжались и в 1945 году до депортации местного украинского населения в УССР и в пределах операции «Висла» 1947 года.

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