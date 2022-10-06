ФСБ устроила фильтрацию для украинцев в РФ: тех, кто имеет российские паспорта, не выпускают из страны

На границах России с Латвией и Эстонией образовалось скопление граждан Украины, пытающихся уехать из России, однако ФСБ блокирует выезд тем, кто имеет российский паспорт.

Украинцы стоят на границе России с Латвией и Эстонией уже 2-6 дней.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

"В специальных пунктах фильтрации ФСБ проверяет граждан Украины на наличие у них паспорта РФ. По нашей информации, если у гражданина Украины нет паспорта РФ, ему разрешают уехать. А если устанавливают, что у гражданина Украины есть еще и российский паспорт, то такого человека не выпускают из России", — говорится в сообщении.

При этом, если гражданин прописан в Крыму, однако у российского паспорта нет, его пропускают на прохождение границы и свободное пересечение КПП. Этот факт подтверждают представители украинских консульских учреждений в Эстонии и Латвии.

"При пересечении границы нашим гражданам помогают волонтеры. Они обеспечивают людей едой, водой и т.д. Тем, кто не хочет или не может ждать, предлагают воспользоваться бесплатным переездом в другой пункт пропуска", — добавляет прессслужба.

Напомним, министр внутренних дел Эстонии Лаури Лайеметс также сообщил, что Россия блокирует проход граждан Украины на границе с Эстонией. По информации эстонского министра, на границе с российской стороны ждало чуть более тысячи человек, но их посадили на грузовики и увезли в неизвестном направлении.

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