ФСБ увидела неожиданный "украинский след" в теракте в "Крокусе": при чем здесь соратник Януковича

К финансированию теракта в "Крокус Сити Холи" в российском Подмосковье может быть причастен соратник и "кошелек" бывшего беглого президента Януковича Сергей Курченко.

Об этом заявил украинский политолог Вадим Денисенко.

Он напомнил, что вчера, 29 марта, ФСБ проводило обыски в одном из офисов криптобиржи Beribit, потому что якобы именно через эту структуру финансировали теракт в "Крокусе". В российских пропагандистских СМИ отмечалось, что обыски были обусловлены тем, что финансирование обвиняемых в теракте якобы проводилось через криптовалюту.

"И здесь самое интересное: криптобиржа, как минимум с 2023 года, принадлежит Сергею Курченко (кто забыл – один из подставных кошельков Януковича), а после 2014 года, человек, который некоторое время даже стал "смотрящим" за Донбассом). Наверное, у Курченко сейчас истерика. К сожалению, у него есть покровители в Кремле. Но посмотрим, как дальше будут развиваться события", – отметил Денисенко.

Напомним, что 22 марта в подмосковном Красногорске в концертном зале Crocus City Hall произошла стрельба во время концерта группы "Пикник". В РФ сообщили, что жертвами атаки стали 144 человека. Часть из них погибла от огнестрельных ранений, часть – во время пожара.

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