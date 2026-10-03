ФСБ выманила украинку в Казахстан под предлогом возвращения внука: женщину задержали по запросу РФ

В Казахстане задержана Любовь Рожанская / Фото: Insider / Предоставлена родственниками

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В Казахстане по запросу России задержали украинку Любовь Рожанскую, приехавшую за своим внуком.

Об этом сообщил в Telegram уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

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Любовь Рожанская прибыла в Казахстан по гуманитарным соображениям, чтобы забрать своего несовершеннолетнего внука и вернуть его в Украину.

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В то же время украинка сама оказалась под стражей из-за уголовного дела, которое Россия возбудила еще в 2023 году.

В то же время, Лубинец отметил, что Любовь Рожанскую фактически выманили в Казахстан обманным путем.

Новые родственники ребенка в России в сотрудничестве с ФСБ выходили на связь с женщиной и намеренно пытались выманить ее из Украины и приехать забрать ребенка самостоятельно.

Женщина поверила им и приехала в Астану, не зная, что в России уже готовятся к ее задержанию. Теперь Россия добивается ее выдачи.

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«Передача украинки под контроль российских силовых структур будет представлять непосредственную и серьезную угрозу ее личной безопасности, здоровью и соблюдению ее основополагающих прав. Мы хорошо знаем, что происходит с украинцами, которые попадают в руки российской системы», — отметил омбудсмен.

Поэтому Лубинец безотлагательно обратился к омбудсмену Казахстана Артуру Ластаеву с призывом не допустить никакой экстрадиции, выдачи или принудительного перемещения Любви Рожанской в Россию.

Также омбудсмен настаивает на проверке условий содержания под стражей и правовых оснований лишения ее свободы, обеспечении полного доступа к ней дипломатических и консульских представителей Украины и ее адвоката.

Кроме того, по имеющейся информации, мать мальчика еще в 2021 году вывезла его в Россию. В 2022 году для себя и ребенка она оформила российское гражданство.

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В то же время, Верховный Суд Украины в марте 2025 года определил местом жительства ребенка Одессу.

То есть бабушка приехала, чтобы забрать украинского ребенка и вернуть его домой. И именно тогда сама оказалась под стражей по делу, которое инициировала Россия.

*На видео — якобы посадка мальчика на самолет, летящий в Казахстан. Однако видео было специально инсценировано, чтобы выманить женщину.

«Это еще раз показывает, насколько опасно пытаться самостоятельно забирать детей, которые находятся на территории России», — отметил Лубинец.

Ранее о задержании гражданки Украины Любови Рожанской сообщало издание Deutsche Welle. Украинка может быть экстрадирована в государство-агрессорку. Рожанскую задержали 1 октября в аэропорту Астаны по прилету из Стамбула. По данным ее адвокатов, задержание произошло по запросу России, переданному через Организацию Договора о коллективной безопасности. Пока что украинка находится в следственном изоляторе в Астане, а в ближайшие дни ожидается суд.

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