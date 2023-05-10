ФСБ задержала украинку по делу о "подготовке теракта" во время фестиваля со Стивеном Сигалом в Самаре

По версии Федеральной службы безопасности Российской Федерации, уроженка Украины с российским гражданством планировала передать неустановленному лицу средства для поджога, осуществить которые планировалось во время так называемого Международного фестиваля антифашистской песни "Гитары в строю". Он прошел в Самарской области (Россия) в начале мая. Среди приглашенных гостей были актер Стивен Сигал, никарагуанская группа LiberArte и другие.

Об этом сообщает издание "Медуза".

ФСБ утверждает, что в автомобиле женщины нашли средства связи, где была переписка с неустановленным лицом, которое представлялось сотрудником одной из военных организаций Украины.

Возбуждено уголовное дело по статье о подготовке теракта, женщину отправили под арест. А спецслужба в это время ищет подельников задержанной.

Между тем в Самарской области местные жители стали вдвое чаще болеть педикулезом. Отмечается, что с прошлого года врачи фиксируют увеличение заболеваний в два раза.

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