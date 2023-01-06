ФСБ задержала в Ростове троих парней: их подозревают в планах поджечь военкомат

В российском Ростове-на-Дону задержали трех молодых людей, двое из которых несовершеннолетние. Их подозревают в том, что они планировали поджечь военкомат.

Об этом сообщает Телеграмм-канал Baza.

По данным ресурса, задержали ребят сотрудники ФСБ в ночь на 3 января. У них дома прошли обыски. На официальных ресурсах спецслужбы сведений об этом нет.

Отмечается, что задержали 21-летнего Ахмеда Р., 17-летнего студента колледжа технологий машиностроения Илью К. и 17-летнего студента института управления, бизнеса и права Ивана Б. Ребята якобы договорились поджечь здание военкомата с помощью коктейлей "Молотова". Впрочем, реализовать задуманное им не удалось.

К слову, ростовское интернет-издание со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет, что в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

Напомним, ночью 1 января в забор военного комиссариата в Москве бросили две бутылки с зажигательной смесью. Вспыхнул огонь, но его удалось быстро ликвидировать.

Читайте также: