ФСБ заявила о якобы подготовке "теракта" на аэродроме и уже задержала "украинскую ДРГ"

"Теракт" якобы был направлен против самолетов дальнего радиолокационного обнаружения.

Федеральная служба безопасности и МВД РФ якобы ликвидировали "атаку" с применением дронов на военный аэродром "Северный" в Ивановской области.

Об этом пишут пропагандисты РФ.

"Атаковать предполагалось самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. Также задержаны члены украинской ДРГ, которые доставляли СВУ для атаки на военные самолеты РФ", — заявили пропагандисты.

По данным ФСБ, диверсанты планировали "доставить самодельные взрывные устройства из Черниговской области легкомоторным самолетом". В результате "пилота и членов ДРГ задержали.

Напомним, в Новосибирске обнаружили дрон с камерой возле завода, производящего запчасти для Су-24.

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