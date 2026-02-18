- Дата публикации
Фудблогерша умерла после употребления "дьявольского краба"
После трагедии местные власти призвали жителей не потреблять опасный вид.
На Филиппинах обнародовали срочное объявление после смерти фудблогерши, съевшей ядовитого краба, известного как «дьявольский».
Трагедия произошла в городе Пуэрто-Принцесса на острове Палаван, пишет Unilad.
51-летняя Эмма Амит скончалась в больнице через два дня после того, как опубликовала видео, где готовит и ест краба вида Zosimus aeneus.
4 февраля блогерша обнародовала ролик, в котором показала, как ловит ядовитых крабов, моллюсков и улиток вблизи своего дома на побережье. После приготовления одного из крабов, которого местные называют «дьявольским», она съела его на камеру.
Женщина потеряла сознание вскоре после употребления краба и была срочно госпитализирована. Она скончалась 6 февраля.
Трагически, но ее подруга, которая также попробовала краба, тоже умерла.
В ходе расследования в доме блогера обнаружили семь панцирей этого вида.
Краб Zosimus aeneus содержит мощную комбинацию токсинов, опасных для жизни. Его считают самым ядовитым крабом на Филиппинах, а уровень смертности от отравления им, по данным местных источников, может достигать 50%.
Этот вид распространен во всем Индо-Тихоокеанском регионе.
После инцидента местные власти призвали жителей воздержаться от употребления этого ракообразного.
