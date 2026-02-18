Фудблогерша умерла после употребления "дьявольского краба"

Реклама

На Филиппинах обнародовали срочное объявление после смерти фудблогерши, съевшей ядовитого краба, известного как «дьявольский».

Трагедия произошла в городе Пуэрто-Принцесса на острове Палаван, пишет Unilad.

51-летняя Эмма Амит скончалась в больнице через два дня после того, как опубликовала видео, где готовит и ест краба вида Zosimus aeneus.

4 февраля блогерша обнародовала ролик, в котором показала, как ловит ядовитых крабов, моллюсков и улиток вблизи своего дома на побережье. После приготовления одного из крабов, которого местные называют «дьявольским», она съела его на камеру.

Женщина потеряла сознание вскоре после употребления краба и была срочно госпитализирована. Она скончалась 6 февраля.

Трагически, но ее подруга, которая также попробовала краба, тоже умерла.

В ходе расследования в доме блогера обнаружили семь панцирей этого вида.

Краб Zosimus aeneus содержит мощную комбинацию токсинов, опасных для жизни. Его считают самым ядовитым крабом на Филиппинах, а уровень смертности от отравления им, по данным местных источников, может достигать 50%.

Этот вид распространен во всем Индо-Тихоокеанском регионе.

После инцидента местные власти призвали жителей воздержаться от употребления этого ракообразного.

