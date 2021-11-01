G20 ознаменовался скандалом лидеров и трогательным моментом с Меркель

Не смогли лидеры договориться об экологическом будущем планеты

Важной основой климатического саммита в Глазго должно было стать совместное заявление «Большой Двадцатки». Саммиты были запланированы именно так, чтобы самые большие страны мира сначала договорились о том, какие обязательства готовы брать на себя. Но климатического единства на G20 так и не достигли.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

В "глубокой обеспокоенности" появился синоним дипломатического языка, который не несет никакой конкретики - призыв к "конструктивным и эффективным действиям". Сразу несколько участников саммита G20, в том числе генсек ООН и американский президент Джо Байден не воздержались от разочарования — никаких конкретных обязательств в заявлении по итогам саммита нет. Отказываться от вредных выбросов в атмосферу — вредит и без того шаткой экономике государств-лидеров по загрязнению окружающей среды.

"Мы очень разочарованы фактом, что Россия и Китай не берут по существу никаких обязательств, направленных на борьбу с изменением климата", — заявил Байден.

Не добавил единства делегатам и скандал на полях саммита: президент Франции Эммануэль Макрон прямо обвинил премьера Австралии Скотта Моррисона во лжи.

Новости мира: почему Большая двадцатка не достигла климатического единства в Глазго

Еще в сентябре, буквально за несколько часов до официального подписания многомиллионного соглашения, по которому Франция должна была строить Австралии атомные подлодки — австралийцы отказались от соглашения, заключив трехстороннее партнерство со Штатами и Британией. Париж такой подлостью ближайших союзников ошеломлен до сих пор, однако с Вашингтоном и Лондоном не спорит, но обвиняет во всем молчавшую до последнего Австралию.

- Для Франции это соглашение было очень плохой новостью. Но не только для Франции, это плохо для доверия австралийцам, плохо для других партнеров, надеющихся иметь дело с Австралией.

- Вы думаете, премьер Австралии вам соврал?

- Я не думаю. Я это знаю, – заявляет Маркон после вопроса о сорванном соглашении.

«Это был просто контракт. Мы не украли остров. Не разорили Эйфелеву башню. У каждого соглашения есть условия, в частности — есть условия расторжения сделки, которые мы и сделали», — утверждает на то премьер.

Но был и теплый момент, объединивший всех участников саммита: когда итальянский премьер Марио Драги обратился к все еще занимающей эту должность канцлера Германии Меркель уже 16 лет. И поблагодарил ее за бесценные дипломатические усилия и способность находить компромиссы — в том числе и за этим столом. Огромный букет Меркель, которая в ближайшие месяцы навсегда отойдет от политики, заметно умиляет.

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