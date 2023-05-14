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G7 и ЕС ограничат экспорт российских нефти и газа — Financial Times

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
554
Время на прочтение
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G7 и ЕС ограничат экспорт российских нефти и газа — Financial Times

G7 и ЕС ограничат экспорт российских нефти и газа. / Фото: Associated Press

Экспорт российского газа и нефти в Европу хотят ограничить.

Страны Группы Семи (G7) и Европейский союз планируют ввести новые санкции против России. Они могут затронуть газовые и нефтяные трубопроводы, в частности, нефтепровод "Дружба".

Об этом пишет Financial Times.

G7 планируют принять решение по итогам саммита в Японии, который пройдет 19-21 мая в Хиросиме. В частности, речь идет о странах, ранее отказавшихся от российских ресурсов, но которые могут вернуться к ним.

Санкции исключат возможность возобновления экспорта российского трубопроводного газа в Польшу и Германию. Брюссель может принять аналогичные меры в отношении российских нефтепроводов.

Один из собеседников FT объяснил, что санкции нужны, чтобы "убедиться, что партнеры не изменят своего мнения в гипотетическом будущем".

В проекте резолюции говорится, что страны G7 и дальше будут сокращать использование российских энергоносителей, в том числе предотвращая "повторное открытие путей, ранее закрытых из-за использования энергии Россией в качестве оружия".

Financial Times отмечает, что вряд ли санкции покажут скорые результаты. Однако в Брюсселе настроены решительно, ведь к началу полномасштабного вторжения России в Украину доля российского газа в европейском импорте упала с более чем 40% до 10%.

Напомним, в ЕС начали обсуждение новых санкций против РФ, однако процесс может затянуться.

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Дата публикации
Просмотры
554
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