G7 и ЕС ограничат экспорт российских нефти и газа — Financial Times

Страны Группы Семи (G7) и Европейский союз планируют ввести новые санкции против России. Они могут затронуть газовые и нефтяные трубопроводы, в частности, нефтепровод "Дружба".

Об этом пишет Financial Times.

G7 планируют принять решение по итогам саммита в Японии, который пройдет 19-21 мая в Хиросиме. В частности, речь идет о странах, ранее отказавшихся от российских ресурсов, но которые могут вернуться к ним.

Санкции исключат возможность возобновления экспорта российского трубопроводного газа в Польшу и Германию. Брюссель может принять аналогичные меры в отношении российских нефтепроводов.

Один из собеседников FT объяснил, что санкции нужны, чтобы "убедиться, что партнеры не изменят своего мнения в гипотетическом будущем".

В проекте резолюции говорится, что страны G7 и дальше будут сокращать использование российских энергоносителей, в том числе предотвращая "повторное открытие путей, ранее закрытых из-за использования энергии Россией в качестве оружия".

Financial Times отмечает, что вряд ли санкции покажут скорые результаты. Однако в Брюсселе настроены решительно, ведь к началу полномасштабного вторжения России в Украину доля российского газа в европейском импорте упала с более чем 40% до 10%.

Напомним, в ЕС начали обсуждение новых санкций против РФ, однако процесс может затянуться.

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