G7 перенесла саммит, чтобы не портить Трампу день рождения

Франция перенесла начало саммита G7 на 15 июня, чтобы он не совпадал с 80-м днем рождения президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

Теперь мероприятие будет проходить с 15 по 17 июня в городе Эвиан-ле-Бен на берегу Женевского озера. Официально в офисе президента Франции Эмманюэля Макрона сказали, что новое расписание является результатом консультаций с партнерами G7.

Однако по данным источников Politico, саммит изменили, чтобы он не совпадал по времени с боксерским поединком в Белом доме — бой будет по случаю празднования 80-летия Трампа.

Напомним, 11 декабря 2025 года в Politico сообщали, что США обсуждают возможность создания нового международного объединения Core 5, которое могло бы включать Россию и Китай и выступать альтернативой G7. Идея возникла в контексте пересмотра Стратегии нацбезопасности, однако официально ее отрицают, а Европа в теоретическом составе группы не фигурирует.