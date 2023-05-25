Габриелюс Ландсбергис – друг Украины и министр нашего времени

На углу проспекта Гедиминаса и улицы Й. Томо-Вайшгандаса, в десяти шагах от Министерства иностранных дел Литвы, с самого утра активно шипят кофейные машины, пахнет арабикой, раздается Wifi по лэптопам, динамично заполняются и освобождаются кофейные столики.

Среди людей в очереди за кофе стоит высокий русый человек в темно-синем костюме. Ожидая свою очередь, он сосредоточенно пересматривает длинный документ в телефоне. Этот 41-летний мужчина, поклонник dark-indie электромузыки, отец четырех детей и один из самых влиятельных министров иностранных дел в Европе – Габриелюс Ландсбергис. Ежедневно он работает над вопросами, которые выходят за рамки внешнеполитических двусторонних партнерств Литвы. Одним из приоритетных направлений его работы является защита и сохранение демократии и суверенитета в странах Восточной Европы, после распада Советского Союза регулярно становятся жертвами конвенционных и гибридных атак со стороны России. Особые усилия в последние полтора года министр прилагает к адвокированию интересов Украины на международной арене и разработке наиболее эффективной долгосрочной стратегии ЕС и стран Запада в отношении России.

“Мы должны преданно работать для достижения конечной цели. Ведь то, за что мы все соревнуемся, за что соревнуется Украина, это не просто несколько сотен километров территории, это борьба за то, будет ли мы агрессивной Россией, которая будет продолжать воевать со своими соседями, поддерживая партнерство с Китаем и создавая все большую угрозу для глобальной. безопасности, или мы сможем остановить Россию здесь и сейчас", - так в марте 2023 года министр объяснил свое видение в интервью с Центром стратегических и международных студий (Center for Strategic and International Studies) накануне саммита НАТО, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля 2023 года.

За последний год украинцы почувствовали, что такое отданная дружба и поддержка Литвы — страны, которая предоставила 35,3% своего оборонного бюджета Украине, приняла почти 80 тысяч беженцев из Украины (при населении Литвы 2.8 миллионов граждан!), является передовым адвокатом военных и гуманитарных нужд Украины на международной арене, а также активным лоббистом вступления Украины в ЕС и НАТО. Именно министр Ландсбергис создает инициативы международных процессов и активно продвигает инициативы украинского правительства. Габриелюс олицетворяет динамичную политику, объединяющую базу существующей системы международных отношений и безопасности, смелое и ответственное лидерство, а также свежий взгляд и новые решения сегодняшних вызовов, которые породила политика Кремля в Восточной Европе и за ее пределами.

Литва – первая в списке контактов Украины

Война стала толчком для особо яркого проявления позиции Литвы и ее министра иностранных дел, но активная работа Ландсбергиса по поддержке и помощи Украине началась еще до начала полномасштабного вторжения России. Накануне нападения по инициативе правительства Литвы Украина получила современные оборонные системы ПЗРК Stinger, защитные жилеты для военных и другое оборудование, что имело чрезвычайно важное значение не только для укрепления военного потенциала Украины, но и в качестве примера для других стран-союзников НАТО.

После полномасштабного нападения Российской Федерации МИД Литвы стал одним из ключевых координационных центров предоставления военной поддержки Украине. В начале запросы на военную и гуманитарную помощь из Украины поступали не централизованно. В то же время многочисленные воинские части обращались в Литву. Как только поступал новый запрос на конкретные военные нужды Украины, литовский МИД не только искал возможности как можно быстрее оказать помощь со своих ресурсов, но и напрямую обращался к союзникам с просьбой о помощи.

В начале, когда Украине не хватало своих систем противовоздушной обороны для защиты неба, а страны НАТО не были готовы предоставить свои системы, публично не известен тот факт, что министр Ландсбергис лично проводил успешные переговоры со странами, которые в то время имели старые советские системы зенитно-ракетных комплексов типа C-300 и просил предоставить их Украине. Его значительный вклад как раз в том, что некоторые его иностранные коллеги услышали просьбу и предоставили такие системы Украине.

Следует помнить о том, как в самом начале полномасштабного вторжения оказания военной помощи Украине не проходило так слаженно, как теперь. И в том, что все более совершенное вооружение предоставлялось Украине, украинцы обязаны среди прочего внешней политике Литвы. Обращаясь к руководителям внешнеполитических ведомств стран-членов ЕС в начале 2023 года, министр Ландсбергис подчеркнул: "Мы должны обязаться предоставлять все оружие, в котором нуждается Украина — чтобы они имели возможности вернуть территории. И мы должны решить, что невозможны переговоры с тем, кого ждет. Специальный трибунал, который мы надеемся создать для расследования военных преступлений… Мы, возможно, сможем вести переговоры с проигравшими войну о послевоенном урегулировании".

Министр Ландбергис поддерживает и продвигает идею создания Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины и считает недостаточным расследовать только военные преступления россиян в Международном уголовном суде в Гааге.

Проактивна также позиция и деятельность Литвы в вопросах санкционирования России и ее соагрессора Беларуси. Габриелюс Ландсбергис всегда занимал четкую и прочную позицию по этому вопросу, выступая активным лоббистом введения всех пакетов санкций ЕС (включая ряд дополнительных национальных санкций против России). Иногда успех достигался ценой публичного стыда стран Западной Европы. Внешнеполитические решения в Европейском Союзе принимаются единогласно, поэтому иногда Литва блокировала новый пакет санкций против России, если было очевидно, что санкции не являются достаточно жесткими и справедливыми. Тогда страны Западной Европы, не желая выйти без единогласного решения, принимали предложение более жестких санкций, предложенных Литвой.

Г. Ландсбергис был первым, кто предложил наложить санкции на Иран за поставку России дронов Shahed. Он убежден, что предоставленное Ираном военное оборудование усилило способность России осуществить агрессию против Украины, а следовательно, необходима еще более жесткая позиция Европейского Союза в отношении Ирана. Литва будет поддерживать дальнейшие санкции ЕС против этой страны, а также предложение Израиля признать террористической организацией иранские военные силы Корпус стражей исламской революции.

Саммит НАТО в Вильнюсе – шаг на существенное сближение Украины и НАТО

Министр Ландсбергис уверенно заявляет, что в контексте подготовки Вильнюсского саммита Альянса Литва будет добиваться амбициозных целей с целью сближения Украины с НАТО. Как принимающая страна саммита, Литва продвигает необходимость официально пригласить Украину присоединиться к НАТО на саммите Альянса в июле. Конечно, убедить в этом страны Запада нелегко. Но благодаря дипломатическому давлению Литвы, союзники ищут такие формулировки и план, который предоставит гарантии того, что такая перспектива не далека. Часто Габриелюс Ландсбергис рискует не понравиться своим очень влиятельным западным коллегам, но не оставляет усилий и продолжает находить пути для приближения Украины к ЕС и НАТО и помощи, а Россию – к поражению.

Уже очевидно, что 20-е годы XXI века станут ключевыми в мировой истории. Неспровоцированная сокрушительная война страны с устаревшим имперским мышлением бросила вызов всей архитектуре безопасности Европы, которую уже невозможно представить без Украины, ежедневно доказывающей свою способность защищать себя и защищать европейский континент. Габриелюс является именно таким голосом и лидером в международных отношениях, в котором нуждаются 20-е годы XXI века.

Автор: Наталья Дапкене, директор НГО "Центр для украинцев" (Вильнюс, Литва)