"Гагарин долетался, а Гиркин договорился": в ГУР отреагировали на задержание террориста

В украинской разведке отметили, что "жители башен Кремля переходят в активное противостояние".

Задержание террориста Игоря Гиркина (Стрелкова) в России свидетельствует о начале активного противостояния между башнями Кремля.

Об этом представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов сообщил в эфире телемарафона "Единые новости".

"Пушкин дописался, Гагарин долетался, а Гиркин договорился. Это хорошие новости. Там банка с пауками продолжает активно двигаться. Мы можем желать успехов всем участникам процесса", – сказал представитель украинской разведки.

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Он заметил, что на похожие процессы внутри Кремля происходили и раньше, но в более скрытой форме. Все больше эти процессы начали выходить наружу после попытки мятежа владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

Юсов также обратил внимание на парадоксальность ситуации, сказав, что поход на Москву устроил и сбивал российские самолеты Пригожин, а задерживают Гиркина. Представитель разведки добавил, что это такая особенность путинского режима.

"Вопрос не в самом Гиркине. Он и до этого не действовал как самостоятельная фигура. Значит, жители башен Кремля переходят в активную фазу внутреннего противостояния. И здесь точно можно сказать, что дальше будет", — заверил представитель ГУР.

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Напомним, российские правоохранители задержали Гиркина-Стрелкова днем 21 июля в его доме и устроили там обыски. Задержанный обвиняется в экстремизме.

Впоследствии бывший ярославский депутат и "вагнеровец" Дмитрий Петровский сообщил, что это он написал заявление на Гиркина в прокуратуру. Петровского возмутило, что террорист "собирает большие донаты якобы на помощь нашим ребятам, а за потраченные средства не отчитывается". Петровский указал, что "последней каплей, конечно, стали слова Стрелкова о нашем президенте Владимире Путине".

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